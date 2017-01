Witte Huis maakt onhandige spelfout

De Britse premier Theresa May is de eerste buitenlandse leider die op bezoek gaat bij de nieuwe president Donald Trump. Een belangrijke dag om een goede basis tussen de landen te leggen, vooral voor May die er naar streeft dat de landen 'samen sterk staan'. Dat betekent echter niet dat alles ook meteen vlekkeloos loopt.

Lees ook: Spelfout kost domme hackers 1 miljard

Het Witte Huis maakte al voor de ontmoeting een ietwat ongemakkelijke fout door de naam van Theresa May consequent zonder 'h' te spellen in de officiële uitnodigingen voor de persconferentie. Dit ging niet alleen mis bij de persdienst van Trump, maar later ook in een memo vanuit vice-president Mike Pence's kantoor. En laat Teresa May nou net de naam van een pornoster zijn.

Teresa May trending

Het is niet de eerste keer dat de twee dames met elkaar worden verward. Op de dag dat May premier werd, was 'Teresa May' trending op Twitter. De pornoster werd toen bedolven onder tweets waarin zij werd aangemerkt als de Britse leider.

De actrice paste haar Twitterbiografie direct aan naar 'Ik ben een UK Glamour model, niet de premier'. Later reageerde ze tevens op de controverse: „Ik vind het vermakelijk dat zoveel mensen denken dat ik de premier ben. Dat laat maar weer eens zien hoe onwetend sommige mensen zijn", reageerde de pornoster toentertijd.