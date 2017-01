Wilders premier? In Engeland zetten ze er geld op

Mensen sluiten soms de vreemdste weddenschappen af. De Nederlandse verkiezingen van 2017 zijn niet alleen in ons eigen land voer voor speculatie, zo blijkt. Bij het Engelse wedkantoor Ladbrokes kunnen de Britten een gokje wagen op de vraag: wordt Geert Wilders premier?

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats in ons land. In de peilingen doet de PVV van Geert Wilders het goed. Dat doet in Nederland flink wat stof opwaaien, maar ook in het buitenland wordt er kennelijk veel gesproken over de aanstaande verkiezingen.

Bij Engelse gokkantoor Ladbroke kun je nu al gokken op NL verkiezingen en de vraag of @geertwilderspvv premier wordt https://t.co/F6FTTC33Ic — Syp Wynia (@sypwynia) 7 januari 2017

Gokgedrag kan, net als een peiling, zomaar eens een voorspelling zijn van wat er staat te gebeuren in maart. Toch kan dat ook met een korrel zout genomen worden. Zo schreef Business Insider in juni nog dat de gokkantoren de kans op een Brexit lager hadden ingeschat dan de beurzen. Maar die Brexit kwam er wél, ondanks de ‘voorspellende gaven’ van de wedkantoren.