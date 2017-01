Week president Trump: dit deed hij de eerste 7 dagen

Ook voor een doorgewinterde zakenman als Donald Trump moet de eerste week van het Amerikaanse presidentschap uit zeer drukke dagen bestaan. En Trump heeft zeker niet op zijn handen gezeten sinds hij vorige week vrijdag werd beëdigd. Een overzicht van de eerste week van Donald Trump als president.

Inauguratie

Donald Trump zette na zijn inauguratie direct de toon in zijn speech. „Vanaf nu staat Amerika op de eerste plek”, aldus Trump. „Elke beslissing, als het gaat om handel, belastingen, internationale betrekkingen zullen in het teken staan van Amerikaanse arbeiders en Amerikaanse families.”

Hij danste diezelfde avond met zijn vrouw op het nummerMy Way van Frank Sinatra, op het feestje dat is georganiseerd voor zijn inauguratie.

Nog dezelfde dag liet hij de hele website van het Witte Huis omgooien: de passages over bijvoorbeeld klimaatbeleid werden er afgehaald. Op de nieuwe pagina's staan de plannen van Trump, zoals het bouwen van een muur op de grens met Mexico en het uitzetten van illegale migranten.

Op die vrijdag ondertekende hij ook een presidentieel decreet waarmee hij Obamacare, een zorgwet die veel Amerikanen aan een zorgverzekering zou moeten helpen, terug te trekken.

Vrede met de CIA

Op zaterdag, de eerste echte dag van zijn presidentschap, probeerde Trump vrede te sluiten met de CIA. Hij gaf een speech waarin hij stelde dat hij helemaal achter de geheime dienst staat. Eerder trok hij nog fel van leer tegen zijn geheime diensten, die hij op Twitter beschuldigde van nazi-praktijken.

In dezelfde speech joeg hij ook direct de Irakese premier tegen zich in het harnas. Hij zei dat de CIA wel eens een tweede kans kon krijgen om de Irakese oliereserves op te eisen. Later lichtte hij in een interview die uitspraak toe: volgens Trump was IS er niet geweest als de VS alle olie uit Irak had meegenomen, omdat IS met de oliehandel zijn geld verdient. De Iraakse premier reageerde direct door te zeggen dat de Iraakse olie eigendom is van de Irakezen.

Trump was ook druk met claims over de drukte bij zijn inauguratie. Hij belde persoonlijk met de directeur van de National Park Service, die foto's op Twitter had gezet, waaruit bleek dat er veel lege plekken waren in het publiek bij de inauguratie.

Geen belastingaangifte

Zondag benoemde Trump dertig prominente stafleden, waaronder zijn schoonzoon Jared Kushner - een van zijn belangrijkste adviseurs - en Steve Bannon, oud-hoofdredacteur van het uiterst rechtse blog Breitbart.

Hij maakte daarnaast bekend dat hij, ondanks dat hij dat meerdere keren had beloofd, zijn belastingaangifte niet openbaar zal maken. Volgens een woordvoerder is niemand geïnteresseerd in de aangifte van Trump.

Daarnaast haalde hij uit naar de protestmars die zaterdag tegen hem was georganiseerd. Hij claimde dat de demonstranten niet zijn op komen dagen bij de verkiezingen, en dat ze nu moeten accepteren dat hij heeft gewonnen.

Abortusmaatregelen geschrapt

Trump schrapte maandag een fonds waarmee abortusklinieken over de hele wereld worden gefinancierd. De Nederlandse minister Lilianne Ploumen kondigde daarop aan een internationaal fonds op te willen richten om het budget toch beschikbaar te stellen.

Hij kondigde die dag ook aan dat de VS zich terugtrekt uit het TPP-verdrag, een vrijhandelsverdrag tussen landen aan de Grote Oceaan, zoals Japan, Australië en Chili.

Trump herhaalde daarnaast dat hij minder stemmen binnenhaalde dat Hillary Clinton omdat er miljoenen illegale stemmen uitgebracht zouden zijn.

Oliepijplijnen komen er toch

Dinsdag zette Trump zijn handtekening onder een nieuw presidentieel decreet: de controversiële oliepijplijnen Keystone XL komen er toch. De lijn moet olie van Canada naar de Golf van Mexico brengen, maar milieubewegingen protesteren fel tegen de lijn omdat de kans op lekken te groot zou zijn. Obama had het plan daarom afgeblazen.

Daarnaast verbood hij het Amerikaanse milieuagentschap nog met de pers te praten, en beval hij om hun webpagina over klimaatverandering offline te halen. Daardoor dreigt veel wetenschappelijk bewijs verloren te gaan. Wereldwijd zijn wetenschappers bezig om de grote databases veilig te stellen.

Trump dreigde daarnaast om zelf politie-eenheden naar Chicago te sturen als de stad niet snel iets doet aan het vuurwapengeweld. Hij stelde dat in de eerste weken van 2017 het geweld met 25 procent was gestegen. De cijfers worden ontkend door het stadsbestuur.

Begin met de muur

Woensdag gaf Trump de opdracht om te starten met de voorbereidingen om een muur op de grens met Mexico te bouwen. Er kan nog geen geld worden vrijgemaakt, maar Trump gaf de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Dezelfde dag kwam er een persbericht met een lange lijst met positieve krantenkoppen over Trump.

Hij gaf zijn ambtenaren de opdracht om elke week een lijst met misdrijven te publiceren die door immigranten zijn gepleegd.

Daarnaast trok hij een betaling van ruim 200 miljoen dollar terug aan de Palestijnse autoriteiten voor humanitaire hulp en andere projecten.

Tripje met Air Force One

Donderdag maakte Trump voor het eerst een tripje met Air Force One. Daarmee levert hij de luxe die hij in zijn eigen privéjet gewend was in. Maar desondanks was hij enthousiast over Air Force One. „Beautiful. Great plane.”

Hij stelde daarnaast voor om een importheffing van twintig procent op Mexicaanse producten in te voeren. Daarmee zou dan de bouw van de muur op de Mexicaanse grens betaald moeten worden.

Daarnaast stelde Trump zijn mening over martelingen bij. Tijdens de campagne pleitte hij ervoor om martelen weer in te voeren, maar sloeg aan het twijfelen toen hij sprak met oud-generaal James Mattis, Trump minister van Defensie. Mattis stelt dat martelen niet werkt. In een interview met ABC stelde hij dat hij toch gelooft dat martelen 'absoluut' werkt, en dat 'vuur met vuur bestreden moet worden'.

Zijn staf maakte die dag een pijnlijke fout; in een openbare agenda werd de naam van de Britse premier Theresa May drie keer verkeerd gespeld. Het werd geschreven als 'Teresa May', de naam an een pornoactrice.

Telefoontjes met Merkel en Poetin

Vrijdag plande Trump de eerste telefoontjes met Vladimir Putin en Angela Merkel in, die hij zaterdag zal bellen.

Daarnaast ontmoette hij de Britse premier Theresa May. Hij verzekerde haar dat hij de NAVO belangrijk vindt, maar was niet zo duidelijk over het mogelijke opheffen van de sancties tegen Rusland. May is daar op tegen, maar de geruchten gaan dat Trump de sancties wel snel gaat opheffen.