Vlaamse ‘De Standaard’ ontslaat omstreden columnist

Na drie jaar stopt de Belgische krant De Standaard met de wekelijkse column van Dyab Abou Jahjah. Dat meldt het dagblad op de eigen website.

De reden voor het stoppen van de samenwerking is een Facebookpost die Jahjah schreef over de aanslag in Jeruzalem. Bij die aanslag kwamen vier soldaten om het leven. De columnist staat Palestijns verzet „met alle noodzakelijke middelen” toe.

„Met deze post plaatst hij zich buiten de grenzen van het publieke debat dat De Standaard op haar eigen platformen wil voeren”, verklaart De Standaard. Het nieuwsblad benadrukt dat een columnist niet namens de krant spreekt, maar dat de krant ruimte geeft voor debat. Maar, zo schrijft de Vlaamse krant, „aan het brede debat zijn grenzen, en die liggen voor ons bij het ondersteunen van geweld zonder onderscheid.”

Dyab Abou Jahjah is niet te spreken over zijn ontslag. „Ik ben zojuist ontslagen door De Standaard omdat ik stond voor rechtvaardigheid en voor het recht van een onderdrukt volk om voor zichzelf op te komen. Bedankt dat jullie me eraan herinneren hoe hypocriet deze wereld is. Ik had nooit anders gedacht. Ik heb altijd geweten dat deze dag zou komen. En ik ben er klaar voor om de prijs te betalen. Ik blijf trouw aan mijn principes en eerlijkheid in deze wereld”, schrijft de columnist in een verklaring op zijn Facebookpagina.