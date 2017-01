Trump wil Guantanamo Bay behouden

Huidig president van de Verenigde Staten Barack Obama kan de sluiting van Guantanamo Bay voorgoed uit zijn hoofd zetten. President-elect Donald Trump wil dat het detentiecentrum voor terreurverdachten open blijft. „Dit zijn extreem gevaarlijke mensen, die niet terug mogen keren naar het slagveld'', schrijft hij in een bericht op Twitter.

Obama wilde de omstreden gevangenis altijd sluiten. Dat is hem echter nooit gelukt omdat hij altijd op weerstand van het congres stuitte. In zijn tijd als president verlieten 179 gevangenen Guantanamo Bay. In het kamp zitten nog 59 mensen opgesloten. Van hen worden 22 niet langer gezien als een gevaar, Obama wil hen terugsturen naar hun eigen land of naar het vaste land van Amerika.

Trump is zeker niet van plan om de gevangenis op Cuba te sluiten. Hij wil het gaan gebruiken om Amerikanen die door militaire commissies van terrorisme worden verdacht te berechten.