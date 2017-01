'Trump liet prostituees in kamer Obama urineren'

De Russische overheid ‘steunt en assisteert’ de aanstaande president van de Verenigde Staten Donald Trump al jaren. Dat staat althans in een rapport dat zou zijn samengesteld door een voormalig MI6-agent.

'Belastend materiaal Trump'

Het Amerikaanse BuzzFeed heeft 35 pagina’s geopenbaard waarin meerdere, onbevestigde, aantijgingen aan het adres van Trump staan beschreven. Een voormalig medewerker van de Britse inlichtingendienst zou zich door politieke tegenstanders van de president-elect hebben laten inhuren om belastende informatie over hem te vinden.

Het rapport bestaat uit aantekeningen die over een periode van enkele maanden zijn geschreven. In de memo’s wordt ook gemeld dat de Russen beeldmateriaal hebben waarop de seksuele escapades van Trump te zien zijn. Zo wordt beschreven hoe Trump een aantal prostituées zou hebben gehuurd in de presidentiële suite van het Ritz Carlton Hotel, de kamer waar eerder ook Barack en Michelle Obama, aan wie hij grote hekel heeft, hadden geslapen. De Republikein zou in die wetenschap de prostituees een ‘golden shower’ hebben laten uitvoeren, wat wil zeggen dat hij de dames liet urineren in de kamer. Daarvan zouden beelden zijn, omdat de kamer vol zou hebben gehangen met verborgen camera’s en microfoons.

Trump spreekt van nepnieuws

De FBI zou zowel Trump als Obama op de hoogte hebben gesteld van de beschuldigingen. De FBI stelt dat het rapport Trump chantabel zou maken. De aanstaande president spreekt echter van ‘nepnieuws’. De advocaat van Trump, Michael Cohen, liet tegenover MIC weten dat de aantijgingen ongegrond zijn: „Het is op zoveel manieren belachelijk. Het is duidelijk dat de persoon die dit heeft gemaakt dat vanuit zijn fantasie deed of hoopte dat liberale media met dit neppe verhaal aan de haal zouden gaan.”

Het is vooralsnog dus onduidelijk of de informatie in het rapport juist is. Feit is wel dat er volgens BuzzFeed een aantal duidelijke fouten in het rapport staan. Zo wordt in het rapport gerept over het bedrijf ‘Alpha Group’, dat in werkelijkheid als ‘Alfa Group’ moet worden geschreven. Daarnaast staat beschreven dat Barvhika, even buiten Moskou, gereserveerd is voor topleiders en hun naaste medewerkers, terwijl volgens Buzzfeed de plek voor niemand gereserveerd is en er ook ‘zeer rijken’ wonen.

De documenten zouden al enkele maanden circuleren in de wandelgangen van Washington. Ook journalisten zouden het rapport al in een eerder stadium hebben ingezien. Sommigen zijn kritisch op het feit dat BuzzFeed heeft besloten het volledige rapport online te gooien, omdat veel informatie niet verifieerbaar is. Andere sites besloten om die reden dat niet te doen.