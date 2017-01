Trump houdt belofte en zet streep door TPP-verdrag

Donald Trump heeft op de eerste maandag van zijn presidentschap alvast een verkiezingsbelofte ingelost. De Republikein heeft namelijk een streep gezet door het Trans-Pacific Partnership (TPP). Een verdrag waar al jaren over onderhandeld werd, zo meldt CNN.

Het gaat om een vrijhandelsverdrag tussen twaalf landen die aan de Stille Oceaan liggen. Hieronder vallen naast de Verenigde Staten onder andere ook Canada, Australië, China, Japan en Mexico. Bijna een jaar geleden werd het akkoord na acht jaar eindelijk ondertekend, al moest het nog wel door de individuele landen geratificeerd worden.

Grootste vrijhandelsverdrag ooit

TPP zou het grootste vrijhandelsverdrag ooit zijn. Het gaat om ruim 37 procent van de wereldhandel, ruim een kwart van de wereldeconomie en ruim 11 procent van de wereldbevolking. Op de tussen deze landen vervoerde goederen zouden de importtarieven dan verlaagd of afgeschaft worden. Hierdoor zou de handel tussen de landen toenemen.

Ook zouden er in de landen gemeenschappelijke standaarden komen, om zowel werknemers als het milieu te beschermen. Daarin zit voor Trump de grootste afknapper. Hij claimt dat er dankzij TPP (en gelijkaardige vrijhandelsverdragen) banen van Amerikanen verdwijnen naar andere landen.

TTIP

Om die reden is het ook zeer onwaarschijnlijk dat TTIP er nog gaat komen. Dit vrijhandelsverdrag tussen de VS en de Europese Unie zou ongeveer op eenzelfde manier in elkaar steken. De onderhandelingen liggen sinds oktober stil, in afwachting van de presidentsverkiezingen in de VS. Hoewel het voorstel officieel nog niet is afgewezen, lijkt het onwaarschijnlijk dat de onderhandelingen onder Trump nog van de grond komen.