Oscarwinnaar & militaire tolk komen VS niet meer in

Plotseling konden miljoenen mensen de Verenigde Staten niet meer in: Donald Trump verbood afgelopen week burgers van zeven landen de toegang tot Amerika. Daar zitten soms wel hele bijzondere gevallen bij: van studenten die even op familiebezoek waren, tot tolken die het Amerikaanse leger hielpen bij oorlogen in het Midden-Oosten. Een overzicht.

De militaire tolk

De Koerdische Fuad Shareef was helemaal klaar om uit Irak te vertrekken: hij verbrandde alle schepen achter hem; hij zegde zijn baan op, verkocht zijn huis en auto, haalde zijn twee dochters van 10 en 17 van school, en kocht voor duizenden euro's aan vliegtickets. Toen Shareef hoorde dat Trump van plan was om burgers van onder meer Irak te weren uit de VS, besloot hij zaterdagochtend in de vroege uren gehaast op het vliegtuig te stappen. Hij vloog van Ebril naar Cairo, daar zouden hij en zijn gezin overstappen op een vlucht naar de VS.

Shareef keek er al lang naar uit om een nieuw leven in Amerika op te bouwen. Hij werkte in 2003 bij de invasie in Irak als tolk voor het Amerikaanse leger. Na die tijd kreeg hij doodsbedreigingen, maar nu had hij toestemming om naar de VS te reizen.

Tot hij in Cairo op het vliegtuig naar Amerika wilde stappen. Hij werd bij het inchecken door een functionaris tegengehouden. „Hij vertelde dat ze een e-mail van de Amerikaanse ambassade in Bagdad hadden ontvangen, waarin stond dat we niet mochten vliegen”, zegt Shareef in de New York Times. „Ik dacht dat Amerika een democratie was. Maar dit lijkt op de beslissing van een dictator. Ik snap er niks van. Donald Trump heeft mijn leven verwoest.”

Gepromoveerd in de VS

Nazanin Zinouri is gepromoveerd in de Verenigde Staten. Ze is geboren in Iran, maar woont al zeven jaar in de Verenigde Staten en heeft een goede baan als data-analist bij een tech-bedrijf.

Elk jaar bezoekt Zinouri haar familie in Teheran. Ze zoekt daar haar moeder op, haalt goede herinneringen op en geniet van Perzische delicatessen. 20 januari was het weer zover: ze liet haar zes maanden oude puppy over aan de goede zorgen van bekenden, parkeerde haar auto op het vliegveld en reisde naar Iran. Toen ze haar moeder weer zag, was ze blij: ze had haar een jaar lang gemist.

Maar woensdag begon Zinouri zich ongerust te maken: de geruchten dat Trump snel Iraanse burgers zou weren uit de VS kwamen op gang. Ze wilde haar familiebezoek er niet door laten verpesten, maar de geruchten werden sterker, en de Iraanse besloot toch snel een ticket te boeken voor de eerstvolgende vlucht naar de VS. Een paar uur later was het geregeld: Zinouri stapte op het vliegtuig naar Dubai, waar ze zou overstappen voor een vlucht naar Washington. Ze stond klaar om op het vliegtuig te stappen toen functionarissen haar tegenhielden. „Om veiligheidsredenen mag je niet naar de VS vliegen”, was de boodschap.

Daarna schreef ze op Facebook: „Niemand waarschuwde me toen ik vertrok, niemand kan het iets schelen wat er gebeurt met mijn baan en mijn leven in de Verenigde Staten. Niemand vertelt me wat ik moet doen met mijn auto, die nog altijd op de parkeerplaatsen bij het vliegveld staat. Of wat ik moet doen met mijn huis, en al mijn bezittingen. Het is me niet letterlijk zo gezegd, maar mijn leven blijkt er niet toe te doen. Alles waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt, doet er niet toe.”

Genomineerd voor een Oscar

Asghar Farhadi is een gevierd filmregisseur. Niet alleen in zijn thuisland Iran, maar ook in de westerse wereld. Zijn belangrijkste werk is Jodaeiye Nader az Simin, die in Europa bekend staat als The Separation. Hij won er in 2012 een Oscar voor in de categorie beste niet-Engelstalige film.

Dit jaar werd Farhadi opnieuw genomineerd voor een oscar: ook Forushande (The Salesman) werd internationaal geprezen, en won op het prestigieuze filmfestival van Cannes meerdere prijzen. The Salesman wordt dan ook gezien als een goede kanshebber voor de oscars.

Maar Farhadi zal de prijs niet in ontvangst nemen. Of hij het land wel of niet in mag, is onduidelijk - Farhadi valt onder het presidentieel descreet, want hij is in Iran geboren. Wellicht kan er een uitzondering voor hem gemaakt worden, maar dat hoeft voor Farhadi niet meer. „De mitsen en maren of ik wel of niet kan komen zijn voor mij onacceptabel”, stelt hij tegen New York Times. De hoofdrolspeelster van The Salesman had ook al aangekondigd de oscars te boycotten uit protest tegen de immigratiestop.

De Iraniërs zijn niet de enige oscar-genomineerden die worden geweerd van de uitreiking in februari. Ook de Witte Helmen, de reddingswerkers in Aleppo die met gevaar voor eigen leven slachtoffers onder het puin haalden na bombardementen, mogen niet naar de VS afreizen: ook Syriërs worden geweerd. Over de reddingswerkers is een korte documentaire gemaakt, die een oscar kan winnen.

De producer van de documentaire vindt het niet te begrijpen dat de Witte Helmen niet naar de VS mogen komen. „Ze zijn ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede”, aldus Joanna Natasegara tegen Variety. „Deze reddingswerkers zijn de moedigste mensen op de planeet, en het idee dat ze niet met ons het succes van de documentaire kunnen vieren is weerzinwekkend.”

De Nederlandse wetenschapper

Armen Hakhverdian is geboren in Iran, maar toen hij twee was vluchtte hij met zijn ouders naar Nederland - ze waren tegenstanders van het regime. Hij kwam daarna nooit meer in Iran: hij groeide op in Nederland, is nu universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds de zomer als gastdocent aan de University of California in San Diego.

Hakhverdian wil in maart graag naar Nederland - hij schreef als politicoloog het boek Nepparlement?, en wil dat presenteren. Hij heeft de tickets al gekocht, maar die kunnen waarschijnlijk de prullenbak in: Hakhverdian heeft de Iraanse nationaliteit, en als hij de VS verlaat kan hij niet meer terug.

„Tot een paar jaar geleden realiseerde ik me niet eens dat ik ook de Iraanse nationaliteit had. Ik had het me nooit afgevraagd. Ik kwam erachter toen ik mijn geboorteakte opvroeg”, vertelt hij aan de Volkskrant. „Ook mijn zoontje van 5, dat geen bal te maken heeft met dat hele land, is Iraans. Die nationaliteit krijg je automatisch mee van je vader. Terwijl hij in Amsterdam geboren is.”

Hakhverdian vindt de immigratiestop van Trump „best eng”. „Trump heeft tijdens de verkiezingen ook beloofd dat hij massadeportaties zou gaan houden. Dat is nog niet zover, maar we weten inmiddels dat de man doet wat hij zegt.”

Antropoloog op onderzoek

Ali Abdi is een Iraanse promovendus aan een Amerikaanse universiteit. Op 22 januari - twee dagen voordat Trump werd beëdigd - vertrok hij naar Afghanistan om daar veldonderzoek te doen voor zijn proefschrift. Maar Abdi zit nu vast in Dubai, niet wetende of hij Afghanistan in mag én of hij nog terug kan naar de VS.

„Het is nog niet duidelijk of het Afghaanse consulaat in Dubai mij het visum gaat verlenen dat ik nodig heb om een jaar in Kabul te blijven. Ik kan ook niet te lang in Dubai blijven omdat mijn visum voor de Verenigde Arabische Emiraten snel verloopt. En het is niet slim om naar Iran terug te gaan”, verklaart Abdi op Facebook, die bang is voor het Iraanse regime omdat hij zich heeft uitgesproken over de mensenrechten in het land.

„Het is slechts één van de duizenden verhalen. (...) De immigratiestop weerhoudt mensen zoals ik, die in de VS wonen, om terug te keren naar het land waar ik promoveer, waar ik mijn proefschrift moet verdedigen.”