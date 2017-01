Scherpschutter doodt drie IS-strijders met één kogel

Het is iets waarvan je denkt dat het alleen in een actiefilm kan gebeuren. Een Britse scherpschutter heeft met één kogel drie leden van IS om het leven weten te brengen. De drie mannen stonden op het punt om het vuur te openen op een markt waar voornamelijk vrouwen en kinderen waren, meldt Metro UK.

De scherpschutter van de Special Air Service, een Special Forces-eenheid uit Engeland, was in november op missie naar een bijna verlaten Irakese stad. Het bijna onwerkelijke schot werd gevuurd van 1800 meter afstand. Twee van de mannen waren op slag dood, de derde overleed vrijwel direct daarna.

Muur

De eerste man werd in zijn hoofd geraakt, waarna de kogel in de borst van de tweede man terecht kwam. Via een muur kwam de kogel vervolgens in de nek van de derde man terecht kwam. Die bloedde binnen een halve minuut dood.

'Ongelooflijk'

Na het incident zijn de SAS-soldaten het gebouw binnengegaan om te bevestigen dat de drie mannen inderdaad omgekomen waren. Ook werden er vingerafdrukken verzameld en foto's gemaakt. De soldaat zegt over het voorval: „De hele gebeurtenis was in een flits voorbij. Niemand kon echt geloven wat er nou was gebeurd.”