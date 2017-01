Pinautomaten België onbruikbaar na software-update

Onze zuiderburen kampen dinsdag de hele dag met grote problemen met de pinautomaten. Dat heeft te maken met een fout in de software-update.

„Alleen al bij ING kunnen mensen in de helft van de automaten geen geld afhalen”, meldt de Belgische nieuwssite VTM. Er kan geen geld afgehaald of gestort worden. Het lukt nog wel om te pinnen in de winkels.

ING België laat op de site weten dat het om een internationaal probleem gaat bij verschillende banken, te wijten aan een leverancier. De situatie wordt momenteel onderzocht. ING raadt hun klanten aan om „hun aankopen voorlopig met een pinpas te betalen of geld af te halen bij een andere bankautomaat in de buurt.”