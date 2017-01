Pasgeboren meisje overleden na besnijdenis

Een baby’tje van nog geen paar weken oud is in Tanzania overleden aan de gevolgen van haar besnijdenis. Haar overgrootmoeder zou de besnijdenis uit hebben gevoerd, vijf dagen nadat het meisje was geboren. Enkele dagen later traden complicaties op. Het meisje werd nog opgenomen in het ziekenhuis maar overleed daar.

Aangehouden

De moeder van het meisje is zestien jaar oud. Zij werd eerst naar een opvang gebracht maar is later samen met de zeventigjarige overgrootmoeder van de baby aangehouden door de politie.

Verboden

Officieel is vrouwenbesnijdenis verboden in Tanzania. Toch wordt de ingreep nog vaak uitgevoerd in veel lokale gemeenschappen. Vroeger gebeurde dat bij meisjes die ongeveer tien jaar oud waren, maar sinds het verbod gebeurt het op veel jongere leeftijd.

De besnijdenis houdt in dat de clitoris en/of de schaamlippen worden verwijderd. Door de ingreep zouden meisjes voor hun huwelijk ‘rein’ zijn.

Strafbaar

In Nederland is vrouwenbesnijdenis strafbaar maar ook in ons land zouden jaarlijks zo’n 40 tot 50 meisjes besneden worden. Dat zou komen doordat mensen met verschillende achtergronden naar Nederland zijn geïmmigreerd.

Wereldwijd

Er wordt geschat dat wereldwijd zo’n 200 miljoen vrouwen besneden zijn. Het wordt gezien als traditie. Redenen voor besnijdenis zijn de overgang van meisje naar vrouw, voorbereiding op de bevalling en het verzekeren voor de toekomstige man dat het meisje nog maagd is. Ook zouden vrouwen niet van seks mogen genieten.