Weer een aanslag: dit kreeg Turkije al te verduren

De Turkse kustplaats Izmir is donderdag getroffen door een terroristische aanslag. Bij een gerechstgebouw gingen een of meerdere autobommen af, waarna een vuurgevecht volgde tussen meerdere terroristen en de politie. Daarbij zijn vermoedelijk twee terroristen om het leven gekomen. Een andere dader zou nog op de vlucht zijn.

Bij de explosie vielen zeker zes gewonden. Of er ook doden zijn gevallen bij de bomaanslag, is nog onduidelijk. Bij het vuurgevecht kwam ook een politieman om het leven.

Het is de zoveelste aanslag in Turkije: uit een inventarisatie van Zaman Vandaag zijn er sinds juni 2015 meer dan veertig aanslagen in Turkije geweest. Metro zet de belangrijkste op een rij.

20 juli 2015

Maandenlang wordt er gevochten om de Syrische stad Kobani, maar begin 2015 weten Koerdische strijders de terreurgroep IS van de stad te verdrijven. Een paar maanden later vindt in de Turkse plaats Suruc, niet ver van de Syrische grens, een bijeenkomst van linkse jongeren plaats, over hoe ze kunnen helpen om Kobani weer op te bouwen.

Een zelfmoordterrorist blaast zich bij deze bijeenkomst op. Daarbij vallen 34 doden en 104 gewonden. Op de plaats wordt een paspoort van een 20-jarige Turkse man gevonden, die een half jaar eerder samen met zijn broer naar Syrië was afgereisd om zich bij IS aan te sluiten. IS eist de aanslag later ook op.

10 oktober 2015

Het is tien uur 's ochtends, en is druk bij het centraal station van Ankara. Demonstranten verzamelen zich om een vredesmars te lopen, georganisserd door een linkse politieke partij en vakbonden, tegen het geweld van het Turkse leger tegen de Koerdische PKK.

Dan blazen twee zelfmoordterroristen zich op in de menigte. De ravage is enorm: er vallen 103 doden en zo'n vijfhonderd gewonden. Het is de bloedigste aanslag in de Turkse geschiedenis.

Een van de daders blijkt de broer van de 20-jarige Turk die zich op 20 juli 2015 opblies op de bijeenkomst over Kobani. De ander had zich ook aangesloten bij IS.

17 februari 2016

Het is avondspits in Ankara, als er even na zessen tussen het busverkeer een autobom afgaat. Daarin zitten op dat moment voornamelijk militairen, die op weg zijn naar de kazerne. Er vallen 29 doden en 61 gewonden. De aanslag vindt plaats in het bestuurlijke hart van Ankara, waar naast de hoofdkwartieren van verschillende onderdelen van het leger ook meerdere ministeries en het Turkse parlement zijn gevestigd.

De aanslag wordt opgeëist door de Koerdische beweging TAK. Zij hebben het vaker voorzien op politie en het leger.

13 maart 2016

Opnieuw gaat er een autobom af in Ankara, deze keer bij het Kzilay-plein. De explosie vindt plaats bij de uitgang van een metro-station, een busstation en een taxistandplaats. Er vallen 37 doden en 127 gewonden.

Ook deze aanslag wordt opgeëist door TAK.

28 juni 2016

Drie terroristen openen het vuur in de internationale terminal van de Atatürk-luchthaven in Istanbul. Later blazen twee van hen zichzelf op. De terroristische aanslag eist 44 doden en 237 gewonden.

De aanslag is vermoedelijk gepleegd door IS, hoewel die de aanslag hebben opgeëist. Later wordt bekend gemaakt dat de drie daders uit Rusland, Oezbekistan en Kirgizië kwamen.

20 augustus 2016

Het moest een groot feest worden, waar meer dan tweehonderd gasten op waren uitgenodigd. Maar de bruiloft van een Koerdisch paar eindigt in een nachtmerrie. Een zelfmoordterrorist blaast zich op in de feestvreugde: 51 gasten komen om, en er vallen 91 gewonden.

De dader is waarschijnlijk een kind van tussen de 12 en 14 jaar, meldde de Turkse persident Erdogan later. De aanslag is nooit opgeëist, maar vermoedt wordt dat IS er achter zit.

10 december 2016

Vlakbij het stadion van de voetbalclub Besiktas uit Istanbul staat een bus van de oproerpolitie. Niet ver daar vandaan staat een auto volgeladen met explosieven, die op afstand tot ontploffing komt. Het is een enorme ravage.

Nog geen minuut later blaast een zelfmoordterrorist zich op in een nabijgelegen park, als hij wordt benaderd door politieagenten. In totaal vallen er 44 doden en 155 gewonden. De slachtoffers zijn voornamelijk politieagenten. De aanslag wordt opgeëist door de Koerdische beweging TAK.

1 januari 2017

De nachtclub Reina is een van de populairste van Istanbul, en wordt regelmatig bezocht door celebrity's. De club zit met oud en nieuw dan ook tjokvol als rond half twee 's nachts een man al schietend binnen komt zetten. Hij vuurt tientallen kogels af, herlaad meerdere keren, en doodt 39 bezoekers. Er vallen 69 gewonden.

De schutter is nog altijd voortvluchtig. IS heeft de aanslag opgeëist.