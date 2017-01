Ontvoerde baby 18 jaar later teruggevonden

Een vrouw die achttien jaar geleden als baby werd ontvoerd uit een ziekenhuis in het Amerikaanse Jacksonville is sinds deze week terecht. Ze werd gevonden in Walterboro in de staat South-Carolina, bevestigde sheriff Mike Williams vrijdag tegenover CNN.

Middels een DNA-test kon bevestigd worden dat de vrouw inderdaad de achttienjarige Kamiyah Mobley is, die achttien jaar geleden uit het ziekenhuis werd meegenomen door een vrouw die zich voordeed als een verpleegster.

De 51-jarige Gloria Williams is door de politie gearresteerd voor de ontvoering. Mobley heeft achttien jaar in de overtuiging geleefd dat Williams haar moeder was.

Tips

De politie kwam de vrouw op het spoor dankzij een aantal tips die binnen waren gekomen bij het nationale centrum voor vermiste kinderen.

Mobley werd op 10 juli 1998 enkele uren na haar geboorte ontvoerd vanuit het ziekenhuis. Haar ontvoerder was enkel te zien op een vage bewakingsvideo. De ontvoering trok destijds nationale aandacht.