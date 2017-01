Ontmoeting tussen Nieto en Trump definitief afgelast

De ontmoeting tussen de president Donald Trump van de Verenigde Staten en zijn Mexicaanse collega Enrique Pena Nieto is definitief van de baan. „Deze ochtend hebben we het Witte Huis geïnformeerd dat ik niet op de geplande meeting van volgende week dinsdag zal verschijnen”, schrijft Nieto op Twitter.

Trump had laten weten dat als Nieto niet bereid was om de nu al beruchte muur op de grens tussen Mexico en de VS te betalen, hij niet welkom was. Nieto meldt echter wel dat Mexico graag in contact wil blijven met de VS om waar nodig beslissingen te nemen die in het belang van beide landen zijn.

De muur is al tijden een veel besproken punt. Met de bouw van de muur zijn hoge kosten gemoeid: de schatting is dat het hele project miljarden dollars zal kosten. Het congres moet daarom eerst akkoord gaan met een financieringsplan voor de muur.

Afgelasting dreigde

Mexicaanse functionarissen lieten al weten dat het bezoek mogelijk zou worden afgelast, al zei de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken Luis Videgaray kort daarop dat het bezoek gewoon zou doorgaan.