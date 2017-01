OM: Anis Amri was inderdaad in Amsterdam

Anis Amri, de man die verdacht wordt van het plegen van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, is inderdaad met de trein van Nijmegen naar Amsterdam Centraal Station gereisd. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie woensdag.

Amri stapte op woensdag 21 december aan het eind van de middag op de trein naar Brussel en reisde rechtstreeks naar België.

Reisroute

Dat blijkt volgens het OM uit het verdere onderzoek van de politie naar de reisroute van Amri door Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn hoofdzakelijk gebaseerd op camerabeelden op de spoorwegstations van Nijmegen, Amsterdam CS en Brussel-Noord.

Het onderzoek heeft inmiddels een duidelijk beeld gegeven van de reisbewegingen van Amri door Nederland”, aldus het OM in een verklaring.

De Belgische federale justitie heeft woensdag bevestigd dat Amri twee uur lang op het station Brussel-Noord moet zijn geweest. Hij is er op beelden te zien. Hij liep onder meer met een papier in zijn hand door de stationshal. Hij moet circa 19.00 uur vanuit Amsterdam zijn aangekomen en rond 21.00 uur weer zijn verdwenen. Het Nederlandse onderzoek heeft inmiddels een duidelijk beeld gegeven van de reisbewegingen van Amri door Nederland, volgens het OM.

Lyon

Amri is naar het zich laat aanzien toen naar Lyon gegaan. Hij kwam 22 december in de namiddag met een bus aan op het station Lyon-Part-Dieu waar hij een trein naar Italië nam. Hij stapte in het Franse Chambéry over en reisde met regionale treinen verder. Zo is hij op het Italiaanse grensstation van Bardonecchia gesignaleerd en ongeveer kwart over tien 's avonds liep hij door het station van Turijn. Volgens Italiaanse media was hij twee uur lang in die stad.

Kort voor 01.00 uur op vrijdag 23 december is hij op het station van Milaan gefilmd. Hij werd doodgeschoten in een voorstad, Sesto San Giovanni, toen agenten hem rond 03.30 uur naar zijn papieren vroegen en Amri het vuur opende.

Tunesiër

Eerder werd bekend dat de politie in een vluchtelingencentrum in Berlijn het verblijf van een 26-jarige Tunesiër doorzocht. Hij was mogelijk een contactpersoon van Anis Amri en betrokken bij de aanslag.

Vorige week werd een andere mogelijke handlanger opgepakt, eveneens afkomstig uit Tunesië.