Na #Brexit nu een #Calexit in Californië?

De Amerikaanse staat Californië heeft toestemming gegeven voor een officiële petitie over afscheiding van de Verenigde Staten. Als de initiatiefnemers van de afscheidingsbeweging Yes California voor eind juli 585.407 handtekeningen hebben verzameld, dan volgt in 2018 een eerste stemming.

Bij genoeg voorstemmers komt er dan in 2019 een referendum.

Onafhankelijkheidsverklaring

Als de opkomst van dit referendum hoger is dan 50 procent en meer dan 55 procent van de kiezers is voor een 'Calexit', dan beschouwt Californië dat als een onafhankelijkheidsverklaring.

A campaign for California to secede from the rest of the country over Donald Trump's election is gaining momentum https://t.co/NitiUM03fJ pic.twitter.com/Xh67wKCPej — AFP news agency (@AFP) January 28, 2017

Yes California stelt dat „Amerika een zinkend schip is en dat de belastingen die Californië betaalt niet in verhouding zijn met wat er aan federale gelden terugkomt. Nu Amerika voor Trump heeft gekozen, zal niemand het met ons oneens zijn dat Amerika ten onder gaat."