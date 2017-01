Meisje (18) start fonds vanwege racistische ouders

De Amerikaanse Allie Dowdle (18) uit Memphis startte een wel hele speciale GoFundMe-pagina. Op haar pagina vertelt ze dat ze een jaar geleden startte met daten met haar vriendje Michael. Haar ouders bevolen dat ze stopte hem te zien, anders zouden ze haar alle financiële middelen afnemen. De reden: hij is donker.

„Waarom?", vraagt Allie zich hardop af op de pagina. „Puur en alleen vanwege zijn huidskleur. Het was ook nog eens een overduidelijke 'nee'. Ik ga nooit vergeten hoe mijn ouders schreeuwden, dat ze uitspraken hoe teleurgesteld ze in mij waren, dat ik zoveel beter kon krijgen. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik kon niet begrijpen hoe iemand als minder kon worden gezien vanwege een huidskleur."

Financiële stop

Allie vertelt dat ze het oneens bleef met haar ouders en in het geheim met haar vriendje afsprak. Rond de Kerst probeerde Michael met haar ouders te praten om te kijken of ze hem zouden accepteren. Volgens Allie was het nog steeds een dikke nee voor haar ouders, waarna ze haar zeiden alle financiële steun te stoppen als ze doorging met haar relatie. Haar spaarrekening, auto, telefoon en opleiding: Allie kon het vergeten als ze doorging met Michael.

Problematisch, want Allie zit op een particuliere school waar ze druk bezig is haar diploma te halen. Behalve wat collegegeld via subsidies, leningen en een bijbaantje, heeft ze geen geld. En al helemaal niet genoeg om de studie te kunnen betalen. Volgens Allie zou ze ten minste 10.000 dollar collegegeld bij elkaar moeten sparen om haar studie te dekken: de reden dat ze de GoFundMe-pagina oprichtte.

Geheim

Allie's vader liet in de Amerikaanse media ook van zich horen. Aan New York Daily News vertelt hij dat het volgens hen niet enkel om de huidskleur van Michael gaat, maar ook om het feit dat zijn dochter Michael in het geheim heeft gezien. Hij heeft ,,natuurlijk wel gezegd dat hij de huidskleur van Michael niet prefereert, vanwege het 'gedoe' rondom gemengde relaties in het zuiden."

In een update op de GoFundMe-pagina schrijft Allie dat haar vader niet helemaal eerlijk is geweest. „De woorden die hij naar buiten heeft gebracht vertellen niet het hele verhaal en zijn in strijd met de persoonlijke mening die hij eerder met mij gedeeld heeft", schrijft ze. Op dit moment heeft Allie al meer dan 30 duizend dollar bij elkaar gespaard.