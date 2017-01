Koffie, knipbeurten en kleding voor Parijse daklozen

Het kan je niet ontgaan zijn, het is ijskoud buiten. Auto's glibberen alle kanten op, treinen rijden niet en vluchten zijn vertraagd. Gelukkig opent de winteropvang met deze temperaturen de deuren voor daklozen in ons land, maar in Parijs hebben de straatbewoners het beter voor elkaar.

Dakloze Jean Sebastien is 37 jaar oud en woont al twee jaar op straat. Hij slaapt 's nachts in een tentje, in een park in Parijs en overdag dwaalt hij rond, schrijft de NOS. 's Nachts is het ijskoud, je moet ergens eten vandaan zien te halen en een toilet is er ook niet.

220 winkels

Erbarmelijke omstandigheden, maar vorig jaar kwam daar onverwacht verandering in. Daklozen konden vanaf dat moment terecht bij verschillende winkels in de Franse hoofdstad. In dat jaar is er veel gebeurd: daklozen kunnen nu bij ongeveer 220 winkels naar binnen voor een bakje koffie, een knipbeurt of warme kleding.

Het is maar net wat de winkel te bieden heeft. Bij sommige winkels kunnen de daklozen broodjes eten of mogen ze gebruik maken van de computer, met internet. Er is zelfs een opticien die ervoor zorgt dat de nomaden kunnen zien en een apotheker zorgt voor eenvoudige medicijnen.

„Toen ik een jaar geleden begon waren we met drie of vier winkeliers in de straat waar ik woonde. Nu zijn het er al meer dan 220 in ongeveer de helft van Parijs”, vertelt initiatiefnemer Louis-Xavier Leca. Hij bedacht 'Le Carillon', een organisatie die ondernemers benadert om in actie te komen. „Het is een enorm succes. We breiden dit jaar uit naar vier andere Franse steden.”

Sticker op het raam

Daklozen kunnen aan stickers op de ramen van winkels herkennen dat ze welkom zijn, het zijn stickers met het logo van Le Carillon. Meestal gaan de daklozen niet op drukke tijden de winkels in, dus eigenlijk hebben bijvoorbeeld restauranteigenaars heel weinig overlast.

In een garage in de stad kunnen daklozen ook kleren bestellen. Daklozen mogen er binnen koffie drinken en het toilet gebruiken, maar kunnen er ook een bestelling achterlaten. Jean Sebastien bestelde een jas en vier paar sokken. Nog geen zeven dagen later kan hij het ophalen.

Een praatje

Jean Sebastien is blij met het initiatief. „Weet je wat ik zo bijzonder vind? Niet alleen de hulp die je krijgt, maar ook dat je gewoon met die winkeliers een praatje maakt. Menselijk contact. Op straat zegt niemand een dakloze gedag.”