Jammeh maakt toch plaats voor nieuwe president

Een grote militaire operatie in Gambia lijkt toch voorkomen. Yahya Jammeh gaf aanvankelijk aan de verkiezingsuitslag – die in zijn nadeel was – niet te zullen accepteren, maar heeft nu toch aangegeven terug te treden.

Geen druppel bloed

„Het is niet nodig om hier een druppel bloed aan te verspelen”, zo zei hij in een verklaring op tv. „Ik heb vandaag besloten om af te zien van deze functie van macht. Ik beloof aan Allah en aan dit land, dat al onze huidige problemen spoedig zullen verdwijnen.”

Voor dit statement had hij uren overlegd met verschillende bemiddellaars uit andere West-Afrikaanse landen. Of er ook sprake was van een financiële deal of dat ze enkel druk hebben uitgeoefend namens de landen die zij vertegenwoordigen is onduidelijk.

22 jaar

22 jaar lang was de 51-jarige Jammeh het staatshoofd van Gambia, totdat hij vorige maand bij de verkiezingen werd afgetroefd door Adama Barrow. Aanvankelijk weigerde hij echter om de vaandel over te dragen. Waarna buurlanden begonnen te dreigen om hem met geweld uit zijn kantoor te halen. Veel Gambianen ontvluchtten om deze reden hun land.

Barrow werd afgelopen wel al officieel president. Zijn inauguratie vond plaats in de ambassade van Gambia in Senegal.