IS-executie door kinderen: zo worden ze 'opgeleid'

De jongen moet een jaar of tien zijn. Zijn linkerhand duwt op het gezicht van een man wiens handen achter zijn hoofd zijn vastgebonden. In zijn rechterhand houdt hij een mes, dat hij op de keel van de vastgebonden man zet.

Het zijn verschrikkelijke beelden, die afgelopen weekend door IS werden vrijgegeven. De jongen is één van de drie kinderen die een Koerdische strijder executeert. Eén jochie, een kleuter, schiet met trillende handen een gevangene dood. Zijn vingertjes kunnen nauwelijks bij de trekker.

'Welpen van het kalifaat'

Het is niet voor het eerst dat IS kinderen een executie laat uitvoeren. Zo dook er in augustus al een video op waarin vijf kinderen Koerdische strijders doodschieten. Een jongen onthoofde ook een 'Israëlische spion'.

Kinderen zijn een belangrijk deel van de strategie van IS. De terreurorganisatie kidnapt actief kinderen, paait ze met speelgoed op de straten, en traint ze om te vechten. 'Welpen van het kalifaat' worden ze genoemd. De impliciete boodschap: ook als het kalifaat al jaren is gevallen, staan er terroristen klaar om aanslagen te plegen.

Selectie op school

De kinderen worden opgeleid in speciale IS-scholen, waar ze bijna alleen maar les krijgen over de islam zoals die er volgens IS uit zou moeten zien. Naar schatting van Save the Children worden een miljoen kinderen opgeleid door IS, of worden ze thuis gehouden omdat hun ouders bang zijn dat ze worden geïndoctrineerd door de terreurgroep. IS-strijders dwingen ouders met regelmaat om hun kind toch naar een IS-school te sturen.

De scholen zijn de selectieplaatsen van IS; daar wordt bekeken over welke 'talenten' de kinderen zouden beschikken. Ze worden dan opgeleid voor verschillende taken. Persbureau AP sprak bijvoorbeeld met kinderen die video's moesten kijken van onthoofdingen, die zij later ook zouden moeten uitvoeren. Vervolgens kregen meer dan 120 jongens een pop en een zwaard mee, waarop ze een onthoofdingstechniek moesten oefenen.

„Ze leerden me hoe ik het zwaard moest vasthouden, en hoe ik daarmee moest snijden. Ze vertelden me dat het een hoofd van een ongelovige was”, vertelt een van de jongens, die wist te ontkomen uit een trainingskamp. Andere kinderen werden getraind in het schieten met aanvalsgeweren.

Zelfmoordterroristen

De kinderen duiken soms op als IS-beul in video's, maar veel vaker worden de kinderen ingezet als zelfmoordterrorist. Kinderen zijn makkelijker te overtuigen dan volwassenen, vallen minder op, en kunnen dus gemakkelijker door controles te glippen. Onderzoekers ontdekten dat in 2015 zeker 89 kindsoldaten van IS om het leven zijn gekomen, ongeveer de helft daarvan door een zelfmoordaanslag. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar, maar het lijkt er op dat de inzet van kinderen alleen maar is toegenomen.