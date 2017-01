Inbreker belt politie om hulp

Het spreekwoord ‘wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’ gaat voor een inbreker uit Duitsland wel op. Hij moest de politie bellen om hulp, nadat hij niet meer weg kon komen uit het pand waar hij inbrak.

De 34-jarige man uit Kiel was gewond geraakt tijdens de klus. Hij was het centrum van een kerkgemeenschap binnengeslopen en probeerde, nadat iedereen het centrum verlaten had, via het verlaagde plafond naar een andere ruimte te kruipen.

Scheenbeen

Daar ging het mis: het plafond hield hem niet en de man viel op de grond. Hij bezeerde zijn scheenbeen, waarna hij niet meer op eigen kracht naar boven kon klauteren. Bovendien zaten alle deuren en ramen op slot.

Ten einde raad belde hij de politie, die hem 'bevrijdde'. Hij werd meegenomen naar het bureau, waar zijn gegevens werden genoteerd voordat hij in afwachting van verdere stappen naar huis werd gestuurd.