Huiszoeking bij mogelijke helper Anis Amri

De politie heeft dinsdag in een vluchtelingencentrum in Berlijn het verblijf van een 26-jarige Tunesiër doorzocht. Hij is mogelijk betrokken bij de aanslag van maandag 19 december op een kerstmarkt in Berlijn.

De procureur van het hoogste federaal gerechtshof in Duitsland gaf opdracht tot de huiszoeking. De verdachte zou een contactpersoon van Anis Amri zijn, die met een gestolen vrachtwagen het bloedbad in Berlijn aanrichtte.

Lees ook: Drie contacten aanslagpleger Anis Amri opgepakt

,,Het vermoeden bestaat dat hij op de hoogte was van de plannen van Anis Amri voor een aanslag en wellicht heeft hij hem geholpen'', was de toelichting van de autoriteiten in Karlsruhe. ,,Hij kende Amri in elk geval sinds eind 2015 en had niet lang voor de aanslag nog contact met hem.''

Vorige week werd een andere mogelijke handlanger opgepakt, eveneens afkomstig uit Tunesië.