Holliday ziet af van optreden inaugaratie Trump

Het was voor Donald Trump al niet makkelijk om artiesten te regelen voor zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten en nu heeft Jennifer Holliday, een zangeres die wél had toegezegd te zullen gaan optreden, ook nog eens afgezegd.

De Afro-Amerikaanse zangeres liet dit weekend weten dat ze een vergissing had gemaakt om toe te zeggen op een concert voorafgaande aan de inauguratie te gaan zingen. Ze verontschuldigde zich aan de homoseksuele en transgendergemeenschap in de Verenigde Staten voor haar foute inschatting. Dat deed Holliday in een open brief aan The Wrap, een website met entertainmentnieuws.

Boze fans

De zangeres, die vooral bekend is van de Dreamgirls-hit 'And I'm telling you I'm not going', schrijft in de brief dat ze zich niet had gerealiseerd dat haar toezegging om te zingen op de inauguratie van Trump gezien zou worden als steun voor de aanstaande president. De 56-jarige Holliday kwam vrijdag onder vuur te liggen nadat bekend werd dat onder anderen de band 3 Doors Down, countryzanger Toby Keith en zijzelf donderdag op de inauguratie van Trump zouden optreden.

Holliday komt al langere tijd voor LGBT'ers in het land op. Haar homoseksuele fans waren niet blij met haar keuze om, in hun ogen, Trump openlijk te steunen. Tijdens zijn campagne stak de Republikein zijn mening over het homohuwelijk niet onder stoelen of banken: het huwelijk is volgens hem een verbintenis tussen een man en een vrouw, en staten zouden niet door de centrale overheid gedwongen moeten worden om homohuwelijken te erkennen.

Trump en beroemdheden

Trump zal met Holliday's keuze om van het optreden af te zien naar alle waarschijnlijkheid niet blij zijn. De aankomend president heeft veel moeite om bekende artiesten te regelen voor zijn inauguratie. Het is traditie dat nieuwe staatshoofden rond en op hun eerste werkdag vergezeld worden. Zo had Barack Obama in 2009 Beyoncé naast zich, George Bush in 2001 Jessica Simpson en Ricky Martin en zong Frank Sinatra in 1961 voor John Kennedy.

Veel beroemdheden hebben al aangegeven beslist niet naar de inauguratie van Trump te zullen gaan. Andere artiesten die benaderd werden, sloegen de uitnodiging af of zegden, net als Holliday, later af. Zo cancelde de wereldberoemde Italiaanse tenor Andrea Bocelli zijn optreden omdat hij met de dood zou zijn bedreigd.