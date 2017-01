Hierover zijn Trump en zijn team het ronduit oneens

Vrijdag is het zover: dan wordt Donald Trump beëdigd als president, en gaat zijn kabinet aan de slag. Zijn ministers en andere topfunctionarissen zijn al scherp ondervraagd in de Amerikaanse senaat, en daaruit bleek dat Trump en zijn ploeg het soms hartgrondig oneens zijn. Metro zet de pijnpunten op een rijtje.

Rusland

Rex Tillerson, Trumps minister van Buitenlandse Zaken, staat erom bekend dat hij een goede relatie heeft met de Russische president Vladimir Poetin. Hij was jarenlang de topman van het oliebedrijf ExxonMobil, en sloot verschillende deals in Rusland. Hij kreeg niet voor niks de Orde van Vriendschap door Poetin opgespeld - een zeer hoge Russische onderscheiding.

Dat Donald Trump een betere relatie wil met Rusland, is geen geheim. Hij stelde vorige week voor om de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld, op te heffen als er bijvoorbeeld een deal komt over het verminderen van kernwapens. Maar Tillerson is het daar niet mee eens, zo bleek uit de hoorzittingen in de Senaat. Hij vindt Rusland een bedreiging voor de westerse landen, en vindt het nog veel te vroeg om de sancties in te trekken. Hij vindt bovendien dat er veel harder opgetreden had moeten worden toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde.

Ook James Mattis, die minister van Defensie moet worden, waarschuwde voor de Russische dreiging. Hij wees erop dat de Verenigde Staten al sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog toenadering tot Rusland hebben gezocht, maar steeds de deksel op de neus kreeg.

CIA

Trump koestert een groot wantrouwen tegen de Amerikaanse geheime diensten. Toen afgelopen maand een rapport lekte vol met onbevestigde claims over schandalen waarbij Trump betrokken zou zijn geweest, haalde hij hard uit naar de FBI en CIA. Hij beschuldigde ze van nazi-praktijken.

Maar Mike Pompeo, die de CIA moet gaan leiden, prees de veiligheidsdiensten juist voor de senaat. Hij noemde de CIA „de beste veiligheidsdienst die de wereld ooit heeft gekend”. „Ik heb de agenten door vuur zien lopen tijdens hun werk”, aldus Pompeo, die daarmee duidelijk afstand nam van Trumps felle kritiek.

NAVO

„Achterhaald”, zo noemde Donald Trump de NAVO afgelopen week. De verdragsorganisatie zou zich alleen maar concentreren op Rusland, en niet op de strijd tegen het terrorisme. Het was niet de eerste keer dat Trump uithaalde naar de NAVO; hij vindt dat de Verenigde Staten te veel betaalt, terwijl andere landen te weinig inleggen.

Trump wekte eerder al de indruk dat hij overweegt om troepen uit Europa terug te trekken als dat niet verandert, en hij suggereerde zelfs dat hij de Baltische staten niet te hulp zou schieten als die aangevallen worden door Rusland. Dat principe is juist waar de NAVO op is gebaseerd: een aanval op één, is een aanval op alle lidstaten.

Maar zijn ministers slaan een heel andere toon aan. Zowel Tillerson van Buitenlandse Zaken als Mattis van Defensie verzekerden de senaat dat de Amerikanen de Baltische staten wel te hulp zouden schieten. Daarnaast benadrukten zij dat ze wel vertrouwen in de NAVO hebben. Mattis noemde de organisatie zelfs „cruciaal voor de veiligheid van de Verenigde Staten”. „Als de NAVO nog niet bestond, zouden we het direct op moeten richten.”

Iran

Het is een van de grootste overwinningen van Barack Obama op het internationale speelveld: de deal die hij sloot met Iran. De Verenigde Staten bouwen de sancties af, en Iran beloofde zijn nucleaire programma af te bouwen. Maar Trump gelooft niet dat Iran zich aan zijn belofte houdt, en noemt de deal „een heel, heel slecht akkoord”. Hij stelde dat hij zo snel mogelijk opnieuw wil onderhandelen.

Ook James Mattis, toekomstig minister van Defensie, was tegen de deal met Iran. Maar nu hij is gesloten, vindt hij dat de Verenigde Staten zich aan hun woord moeten houden. Ook Tillerson ging niet zo ver als Trump, hoewel hij niet bij voorbaat uitsluit dat er opnieuw onderhandeld kan worden. Hij vindt dat er nog eens goed gekeken moet worden of Iran zich wel echt aan zijn afspraak houdt.

Klimaat

Trump heeft talloze keren ontkent dat het klimaat verandert. Hij accepteert het wetenschappelijke bewijs dat daar voor op tafel ligt niet, en zegt dat er nog veel meer onderzoek moet worden gedaan. Tijdens zijn campagne wees hij er meerdere keren op dat het koud was, en dat het hard sneeuwde: „En dan heeft iedereen het over klimaatverandering.”

Niet iedereen in zijn ministersploeg is het daarmee eens. Buitenlandminister Tillerson stelde tegen de senaat dat klimaatverandering wél een bedreiging is, en dat er actie moet worden ondernomen. Hij is er ook op tegen dat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord stapt dat vorig jaar werd gesloten in Parijs - iets wat Trump wel meerdere keren heeft gesuggereerd.

Ook Ryan Zinke, minister van Binnenlandse Zaken, brak op dit punt met Trump. Hij stelde dat hij klimaatverandering „geen hoax” vindt. Het is overigens de vraag in hoeverre de ministers het op dit punt echt oneens zijn met Trump - de aanstaande president heeft ook al eens gezegd dat hij wel enig verband ziet tussen de opwarming van de aarde en het ingrijpen van de mens. Daarnaast stellen Amerikaanse media dat er in Trumps team nog een hevige discussie gaande is in hoeverre de mens daadwerkelijk invloed heeft op het klimaat.

De gevolgen?

Trump denkt soms dus radicaal anders dan enkele van zijn topfunctionarissen in zijn kabinet. Maar hij heeft ook voldoende medestanders, zoals Michael Flynn, de veiligheidsadviseur van Trump. Dat is een van zijn meest naaste adviseurs, die wellicht nog dichterbij Trump staat dan zijn belangrijkste ministers. Of kritische ministers als Tillerson en Mattis in staat zullen zijn Trump af te remmen, is afhankelijk van hoeveel invloed ze daadwerkelijk zullen krijgen in het kabinet van Trump.