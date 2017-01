Groot-Brittanië wil zeventien nieuwe plaatsen bouwen

In het Verenigd Koninkrijk gaan ze het huizentekort hard aanpakken. Niet door steden uit te breiden, maar door verspreid over het platteland nieuwe plaatsen te creëren. Liefst zeventien dorpen en steden moeten erbij komen, meldt Reuters.

In totaal moeten er 200.000 nieuwe huizen komen, zo kondigde minister Gavin Barwell van huisvesting aan. Het is echter maar een fractie van de miljoenen huizen die Groot-Brittannië voor 2020 wil bouwen om het tekort op te vangen.

Drie grote steden

In de streken Buckinghamshire, Somerset en Essex zullen er echt een paar forse steden uit de grond gestampt worden. De andere veertien plaatsen zullen in eerste instantie dorp worden met 1500 tot 10.000 huizen.

Het tekort aan woningen is al jaren een probleem, maar de strikte wetgeving in het land zit de bouw steeds in de weg. Het is daardoor haast onmogelijk om bestaande woongebieden uit te breiden, laat staan om op een nieuwe nog groene plek te beginnen met bouwen. Projectontwikkelaars willen er hierdoor hun handen niet aan branden. Barwell heeft ook voorlopig 8,65 miljoen euro (7,4 miljoen pond) vrijgemaakt om de nieuwe projecten op gang te helpen.