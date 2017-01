'Europese wapens gebruikt bij oorlogsmisdaden Irak'

Iraakse PMU milities maken zich in de strijd tegen Islamitische Staat schuldig aan oorlogsmisdaden en gebruiken daarbij wapens uit Europa, de Verenigde Staten, Rusland en Iran. Dat meldt Amnesty International in een donderdag gepubliceerd rapport.

De mensenrechtenorganisatie heeft veldonderzoek gedaan in Irak en sprak daarvoor met voormalige gedetineerden en familieleden van omgekomen en ontvoerde slachtoffers. Volgens het rapport dragen de westerse wapenleveranties bij aan het sektarische geweld in Irak. Het zou voornamelijk gaan om shi'itische milities die de wapens gebruiken om soennitische mannen en jongeren te ontvoeren, martelen en executeren. Slachtoffers worden regelmatig meegenomen en later dood teruggevonden.

'Wakker worden'

„De Verenigde Staten, Europese landen, Rusland en Iran moeten wakker worden en zich realiseren dat bij alle wapenleveranties aan Irak het risico aanwezig is dat de wapens in de handen van milities terechtkomen die een lange geschiedenis van mensenrechtenschendingen kennen", aldus Patrick Wilcken, die als onderzoeker bij Amnesty verantwoordelijk is voor wapenbeheersing en mensenrechten.

„Elke staat die wapens verkoopt aan Irak moet laten zien dat er strikte maatregels worden genomen om ervoor te zorgen dat de wapens niet worden gebruikt door paramilitaire milities die mensenrechten schenden. Als er geen maatregels zijn genomen, zou er geen leverantie plaats moeten vinden."

De PMU bestaat uit wel veertig milities die samen met het Iraakse leger tegen Islamitische Staat vechten. De invloed van de milities zou de afgelopen tijd zijn toegenomen en daarmee ook het geweld en de oorlogsmisdaden, als vergelding tegen IS.