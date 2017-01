Eerste stap Congres voor terugdraai Obamacare

Het slopen van Obamacare is een topprioriteit voor Republikeinen in de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en aankomend president Donald Trump.

Met het instemmen zijn de eerste stappen gezet, waarmee het ziektekostenstelsel dat door Obama is ingevoerd ongedaan zal worden gemaakt. De resolutie werd met een krappe 51-48 meerderheid aangenomen en gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden. Dat zal zich er naar verwachting deze week nog over buigen.

Het Amerikaanse Congres heeft donderdag de eerste stap gezet op weg naar de ontmanteling van de Affordable Care Act, in de volksmond bekend als Obamacare. Door de invoering kregen 20 miljoen onverzekerde Amerikanen alsnog een zorgverzekering. De Senaat stemde voor de opdracht aan congrescommissies om te beginnen met het opstellen van wetsvoorstellen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!