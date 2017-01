Droombaan: Cambridge zoekt ‘Lego-hoogleraar’

Van je hobby je beroep maken, het is een veelvoorkomend advies. De Universiteit van Cambridge maakt het met een nieuwe vacature een stuk makkelijker om dit werkelijkheid te maken. Er wordt momenteel namelijk gezocht naar een Lego-hoogleraar.

Oké, jouw dagen als Lego-hoogleraar zullen niet alleen bestaan uit het bouwen van de meest indrukwekkende steden en gebouwen van Lego, maar spel staat wel centraal in de functie. Het is namelijk de bedoeling dat de gekozen kandidaat gaat lesgeven over en onderzoek doet naar het effect van spelen op kinderen.

Wat is het doel van deze baan?

De vacature komt voort uit een samenwerking met de LEGO Foundation. Deze stichting gelooft dat spel een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van kinderen en onderdeel van educatie zou moeten zijn, vertelt hoofdonderzoeker Bo Stjerne Thomsen aan The Guardian.

Bovendien is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de waarde van spel. „Er wordt geclaimd dat spel leren zou verbeteren, dat het belangrijk is en goed voor het welzijn van kinderen. Dat kan wel waar zijn, maar er is weinig bewijs voor”, aldus professor Anna Vignoles, interim-directeur van het centrum voor onderzoek naar spel in educatie (Pedal). De samenwerking met de Universiteit van Cambridge biedt volgens de organisatie de unieke kans om onderzoek te doen en interventies op te stellen die de overheid en leraren kunnen informeren.

Waar moet je aan voldoen?

De Lego Foundation hoopt op een kandidaat die zich kan verplaatsen in kinderen: „Een academicus die speels, nieuwsgierig, onbevangen, fantasierijk en creatief is”, aldus Stjerne Thomsen. „Iemand die nieuwe onderzoeksmethoden kan bedenken en in verschillende disciplines kan werken." Bovendien wordt er gevraagd om een in het oog springend en internationaal onderzoeksverleden, en is het handig als je visie, leiderschap, ervaring en enthousiasme hebt om als directeur van het nieuwe centrum te fungeren.

Solliciteren? Wees er dan snel bij, want de sollicitatieprocedure sluit op 20 januari.