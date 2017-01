Doden en gewonden bij schietpartij op vliegveld VS

Volgens een voormalige persvoorlichter van het Witte Huis die op het vliegveld is lijkt alles nu kalm. „Maar de politie laat niemand de luchthaven verlaten - althans niet uit het gedeelte waar ik ben'', twitterde Ari Fleischer, die perschef was van George W. Bush.

Volgens de berichten is de schutter aangehouden. De schietpartij zou in Terminal 2, bij de bagageband zijn geweest. Op het vliegveld bij de desbetreffende terminal werd iedereen geëvacueerd Een livestream van WTFV toont de evacuatie van tientallen mensen.

Op de luchthaven van de Amerikaanse stad Fort Lauderdale in Florida zijn vrijdag meerdere mensen neergeschoten. De schutter is opgepakt, meldden diverse Amerikaanse media. Volgens politiebronnen heeft de schietpartij drie levens geëist. Nog eens zeker zes mensen zouden gewond zijn geraakt.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!