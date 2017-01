Dit schreef Bush aan Obama

Als een Amerikaanse president aftreedt, is het een traditie om voor zijn opvolger een brief achter te laten. Wat George W. Bush aan Obama schreef, is altijd geheim gebleven. Tot deze week.

De brieven, die afkomstig zijn van National Archives en Records Administration, maken deel uit van een traditie daterende uit januari 1989. De Republikeinse president Ronald Reagan liet in The Oval Office een woord van advies achter aan zijn opvolger George H. W. Bush. De gewoonte is sindsdien in ere gehouden door zijn opvolgers.

George W. Bush aan Barack Obama

20 januari 2009

Beste Barack,

Gefeliciteerd met het presidentschap. Je bent zojuist aan een fantastisch hoofdstuk in je leven begonnen. Slechts weinigen hebben de eer gehad om de verantwoordelijkheid te voelen die jij nu voelt. Weinigen weten de opwinding van het moment en de uitdagingen waarmee je geconfronteerd zal worden. Er zullen moeilijke momenten zijn. Critici zullen tekeergaan. ‘Vrienden’ zullen je teleurstellen. Maar je hebt een Almachtige God die zich over je ontfermt, een gezin dat van je houdt en een land dat achter je staat. Ook ik sta achter je. Wat er ook gebeurt, je zal worden geïnspireerd door het karakter en de compassie van de mensen die je nu leidt. God zegen je.

Hoogachtend,

GW

Bill Clinton aan Bush jr.

20 januari 2001

Beste George,

Vandaag ga je aan boord van de grootste onderneming, met de grootste eer, die een Amerikaanse burger kan krijgen. Net zoals ik ben je bijzonder bevoorrecht om ons land te leiden in een tijd van diepe en grotendeels positieve veranderingen, terwijl oude vragen opnieuw moeten worden beantwoord: niet alleen over de rol van de overheid, maar ook over de aard van onze natie. Je leidt trotse, beschaafde en goede mensen. En vanaf deze dag ben je de president van ons allemaal. Ik groet je en wens je veel succes en geluk. De last die vanaf nu op je schouders ligt is weliswaar zwaar, maar wordt ook overdreven. De pure vreugde van doen wat je gelooft dat juist is, is onbeschrijfelijk. Mijn gebeden zijn bij jou en jouw familie. Veel geluk.

Hoogachtend,

Bill

George H.W. Bush aan Bill Clinton

20 januari 1993

Beste Bill,



Toen ik zojuist dit kantoor in wandelde, voelde ik hetzelfde gevoel van verwondering en het respect dat ik vier jaar geleden voelde. Ik weet dat jij dit ook zult voelen. Ik wens je groot geluk hier. Ik heb nooit de eenzaamheid gevoeld zoals sommige presidenten dat omschreven. Er zullen moeilijke tijden zijn, nog moeilijker gemaakt door critici waarvan je denkt dat het oneerlijk is. Ik ben niet de juiste persoon om advies te geven, maar: laat de critici je niet ontmoedigen om je uit de koers te duwen. Als je deze brief leest, ben je president. Ik wens jou en je familie het beste. Jouw succes is nu ook het succes van ons land.

Succes,

George

De inhoud van de brief van voormalig-president Barack Obama aan Donald Trump zal naar verwachting voorlopig nog geheim blijven.