'Britse regering verzweeg mislukte kerntest'

De Britse regering heeft een mislukte test met een nucleaire Trident-raket verzwegen. De test vond plaats vlak voordat het Britse Lagerhuis zou stemmen over een miljoeneninvestering in de nieuwe Trident-raketten, meldt The Sunday Times.

Het Lagerhuis stemde uiteindelijk voor de aanschaf van vier onderzeeërs met acht raketten en veertig kernkoppen. De oppositie wil dat er een onderzoek komt naar de doofpotaffaire.

Paniek

De raket werd in juni vorig jaar afgeschoten vanuit een onderzeeër voor de kust van Florida. De bedoeling was dat de raket in zee terecht zou komen, maar vanwege een defect zou de raket zijn afgeweken en richting het vasteland zijn gevlogen. De reden voor het defect is onbekend. Hoewel de nucleaire raket onbeladen was, zorgde het incident voor veel paniek.

Volgens een bron binnen de marine was er 'grote paniek op het hoogste overheidsniveau nadat de eerste test die een afschrikwekkende werking moest hebben, eindigde in een grote mislukking'.

In een verklaring laat het ministerie van Defensie weten dat de test wel succesvol verliep. Op het defect wordt niet ingegaan. „We hebben het volste vertrouwen in ons onafhankelijke atoomprogramma", aldus de verklaring.