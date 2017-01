Brandweerman sterft na 15 jaar aan gevolgen 9/11

Brian J Masterson, een Ierse brandweerman die in New York werkte, is ruim vijftien jaar na de aanslagen van 11 september overleden aan de gevolgen van de aanslag. Masterson kwam snel na de aanslagen op de twin towers in New York in actie, en ademde daarbij giftige stoffen in. Hij kreeg daardoor slokdarmkanker, waaraan hij afgelopen week is overleden.

Dat meldt de Ierse regionale krant Longford Leader. De krant tekent de woorden op die de neef van de brandweerman op de begrafenis uitsprak: „Mijn oom vocht twee haar heel hard, en overleed zondagavond in het bijzijn van zijn familie.” Masterson was 61 jaar oud; hij laat zijn vrouw Mary, dochters Barbara en Shanon, zijn zoon Joseph en zijn kleindochter Sienna achter.

Vaker kanker

Masterson werkte op 11 september 2001 praktisch de hele dag bij het WTC in New York, en was maanden daarna ook actief bij Ground Zero. Hij was op dat moment al elf jaar brandweerman. Collega's omschreven hem bij zijn begrafenis, die afgelopen vrijdag was, hem als een dappere collega, schrijft Irish Mirror. „Zijn leven was gewijd aan de baan waarvan hij hield, en waarmee hij in 1990 begon. Hij overleefde meerdere levensgevaarlijke situaties, maar deze strijd won hij niet.”

Bij Masterson werd twee jaar geleden slokdarmkanker geconstateerd. Volgens de familie van de brandweerman is Masterson niet de enige: nog altijd krijgen brandweermannen te horen dat ze kanker hebben omdat ze giftige stoffen hebben ingeademd op 11 september 2001. In totaal zouden al 124 brandweermannen om het leven zijn gekomen door de giftige dampen.