Bombardementen Syrië doden zeker 40 jihadstrijders

Bij bombardementen in het noorden van Syrië zijn donderdagnacht zeker veertig jihadstrijders om het leven gekomen, dat meldt The Times. Het observatorium voor mensenrechtenorganisatie in het Noord-Afrikaanse land zegt dat het nog onduidelijk is wie de aanvallen hebben uitgevoerd.

Zowel een coalitie geleid door de Verenigde Staten, als de Syrische regering, als Rusland zijn de voorbije weken actief geweest met aanvallen op de rebellengroep Fateh al-Sham, die een afsplitsing is van Al-Qaida. Volgens het observatorium gaat het om vliegtuigen van de Russen of de coalitie.

Geen wapenstilstand

Fateh al-Sham maakte geen deel uit van de eind vorig jaar opgezette wapenstilstand tussen de Russen (pro-regering) en de Turken (pro-rebellen). In de voorbije weken hebben ze al veel mankrachten verloren. Sinds het nieuwe jaar zouden al honderd van hun mannen het leven hebben gelaten.

Samen met enkele andere rebellengroepen, die wel deel uitmaken van de het bestand wat betreft het staakt-het-vuren, heeft Fateh al-Sham het kleine gouvernement Idlib in handen. Ook een deel van Aleppo behoort nog tot hun terrein.

Fateh al-Sham heette lange tijd Al-Nusra en was tot vorige jaar verbonden met Al-Qaida. Zelf gaf de organisatie aan dat het hoopte dat het hierdoor de noodzaak om te bombarderen voor de VS en Rusland hierdoor weg zou vallen. Er wordt echter ook beweerd dat dit was, omdat ze zonder die band met Al-Qaida makkelijker steun zouden kunnen krijgen van soennitische staten. In de ideologie zijn beide in ieder geval nog zeer verwant.