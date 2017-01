Anonymous: 'Trump heeft banden met Russische maffia'

Hackerscollectief Anonymous heeft via Twitter laten weten dat ze informatie hebben over onder andere de 'Russische geheimen' van Donald Trump.

In de Tweet van het populaire Anonymous-account richten de hackers zich tot Trump, met de beschuldigingen dat hij financiële en persoonlijke banden met de Russische maffia, kinderhandelaars en witwassers heeft. De hackers leveren tot nu toe geen bewijs van hun beschuldigingen en hebben ook niet aangegeven hoe ze de informatie zouden kunnen blootstellen.

'Je krijgt spijt'

In het verleden hebben hackers gekoppeld aan Anonymous al eerder ongefundeerde verhalen de wereld in geholpen over Donald Trump die achteraf verzonnen bleken. Toch lijken de hackers vrij zeker van hun zaak. „Dit zijn niet de jaren ’80, informatie verdwijnt niet zomaar. Het bestaat allemaal nog. Je gaat spijt krijgen van de komende vier jaar”, vervolgen ze op Twitter.

De Twitterconversatie startte nadat Trump de vertrekkende CIA-chef John Brennan aanviel met een tweet waarin hij zei: „Was dit degene die het nepnieuws lekte?’ verwijzend naar het (onbevestigde) verslag van de Britse spion Christopher Steele, die onder andere meent dat Rusland in het bezit is van een tape die laat zien dat Trump toekijkt hoe prostituees urineren in een hotelkamer in Rusland, waar ook Barack Obama verbleef.

Trump ontkende de beschuldigingen stellig. Op de tweets van Anonymous heeft hij tot op heden nog niet gereageerd.