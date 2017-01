Airbnb: gratis onderdak voor gestrande reizigers VS

Door het inreisverbod van Donald Trump zijn er wereldwijd mensen die niet terug kunnen reizen naar de Verenigde Staten. Airbnb CEO Brian Chesky biedt deze mensen nu een gratis overnachting aan.

Trump stelde vrijdag in dat mensen uit zeven islamitische landen voor in ieder geval 90 dagen niet de VS in mogen. Door deze maatregel zitten wereldwijd mensen vast en kunnen ze niet terug reizen naar Amerika. Brian Chesky uit op Facebook zijn onvrede over de keuzes van de nieuwe president. „Het is niet goed om mensen uit bepaalde landen te verbieden om Amerika binnen te komen, we moeten deze mensen helpen," schrijft Brian op Facebook.

„We hebben 3 miljoen huizen, dus we kunnen je vast helpen om een plekje te vinden." Mensen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen hem een bericht sturen.

Wereldwijde protest

De Airbnb-baas is niet de enige die zich verzet tegen de besluiten van Trump. Google CEO: Sundar Pichai, liet weten dat het besluit van Trump ervoor zorgt dat 'groot talent buiten de VS wordt gehouden'. Ook Mark Zuckerberg van Facebook liet weten dat Amerika een land is vol met immigranten en dat ze daar juist trots op moeten zijn, dit meldt de The Financial Express. Twitter deelt deze mening: „Twitter is gebouwd door immigranten met verschillende religieuze achtergronden. We zullen achter hen staan, nu en altijd." Tim Cook, Apple-CEO liet via een interne mail weten dat hij het besluit van Trump niet steunt, dit meldt Bestexplorer. „Apple zou niet bestaan zonder immigratie. Dit is geen beleidsmaatregel die wij steunen."