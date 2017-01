Adviseur Myanmar vermoord op vliegveld Yangon

Een belangrijk juridisch adviseur van de regering van Myanmar is zondagmiddag op klaarlichte dag doodgeschoten op de luchthaven van Yangon. U Kon Ni werd buiten de terminal van de drukste luchthaven van Myanmar onder vuur genomen. Bij de aanslag overleed ook een taxichauffeur en raakte iemand anders gewond.

NLD legal advisor, leading Muslim lawyer U Ko Ni assassinated at Yangon airport | #Myanmar https://t.co/rC7hFGE15G pic.twitter.com/FtcrxxtcAi — The Myanmar Times (@TheMyanmarTimes) January 29, 2017

De politie heeft een verdachte gearresteerd. Volgens hen gaat het om een gerichte aanslag, schrijft de Myanmar Times. Kon Ni keerde volgens deze krant terug uit Indonesië, voor een congres in Jakarta. Hij wachtte op de taxiplaats bij het vliegveld, waar hij rond 16:30 (lokale tijd) in het hoofd werd geschoten en overleed.

Motief

Een motief voor de moord is nog onbekend. De dodelijke schietpartij kwam na opgelopen spanningen in het boeddhistische Myanmar. De partij van Aung San Suu Kyi heeft de absolute meerderheid in het land. Op een beslissing van Aung San Suu Kyi om in te grijpen bij onlusten in het moslimdeel van het land volgden protesten.

Adviseur Kon Ni was prominent lid van de moslimgemeenschap in Myanmar.