5 vragen en antwoorden over Trumps eerste dagen

Vijf vragen en antwoorden over de eerste dagen van de man met een nieuwe baan, Donald Trump.

1 Donald Trump is de 45e president van Amerika. Genoot hij na de inauguratie van vrijdag nog even van een lekker vrij weekend?

Nou, nee. Trump was nog maar net officieel president toen hij enkele, zoals dat heet, presidentiële decreten ondertekende. Met één ondertekening wil Trump de regelgeving rond Obamacare gedeeltelijk opheffen. De nieuwe eerste man vindt het zorgstelsel van voorganger Obama maar niks. Direct na zijn aantreden was de website van het Witte Huis veranderd. Pagina’s over klimaat, gezondheidszorg, burgerrechten en rechten voor homo’s, lesbiennes en transgenders waren verwijderd of aangepast. De pagina over klimaatverandering (Trump wil geen geld meer uitgeven tegen de opwarming van de aarde) heet nu America First Energy Plan. We vermoeden dat Donald Trump niet zelf aan de website heeft sleuteld.

2 Geen grote klussen dus. Ging hij er al op uit?

Ja, na het eerste presidentieel ontbijtje, bezocht Trump zaterdag het hoofdkwartier van inlichtingendienst CIA. Voor zijn beëdiging leefden de CIA en Trump op gespannen voet, toen gelekt was dat de Russen belastende informatie over hem hebben (Trump noemde dat nepnieuws). Nu wilde hij de mannen en vrouwen van de inlichtingendiensten bedanken en meldde ‘1000 procent achter hen te staan’.

3 Trump had het ook nogal druk met melden dat journalisten tot het onbetrouwbaarste soort mensen horen?

Nogal. Het Witte Huis haalde dit weekend fors uit op de berichten dat de inauguratie in Washington niet goed bezocht was. De pers legde simpelweg foto’s van Obama’s inauguratie en die van vrijdag naast elkaar. De media houden het op 250.000 bezoekers, het Witte Huis meldt 1,5 miljoen. Trump meent dat zijn inauguratie de best bezochte ooit is en haalt de Amerikaanse tv-cijfers erbij: 31 miljoen ten opzichte van 20 miljoen bij Obama. De nieuwe president denkt dat journalisten hun foto’s van vrijdag gefotoshopt hebben: „Schandalig en verkeerd.”

4 Wat zei hij eigenlijk over de wereldwijde protesten over zijn persoon, die dit weekend gehouden werden?

Een dag lang niets. Gistermiddag twitterde hij toch iets: „Vreedzame protesten zijn een kenmerk van onze democratie. Zelfs als ik het niet altijd eens, mensen hebben het recht hun mening te uiten.”

5 De paus waarschuwde gisteren voor toenemend populisme. Hij zei dat we niet dezelfde fouten als in de jaren dertig moeten maken, toen Adolf Hitler aan de macht kwam. Ging dat over Trump?

Het lijkt erop, maar niet direct. De paus zei namelijk dat het nog te vroeg is om over de nieuwe president te oordelen. Wel veroordeelde hij de plannen van Trump om een muur langs de grens met Mexico te bouwen om buitenlanders buiten te houden. Mister President ging tot zondagmiddag nog niet op het hoofd van de katholieke kerk in.