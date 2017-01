26-jarige man in Berlijn op metrorails geduwd

Een vrouw die zomaar een keiharde trap in haar rug krijgt en daardoor onderaan de trap belandt. Het waren afschuwelijke beelden van zinloos geweld bij de Berlijnse metro, die de hele wereld over gingen. Internationaal zorgden de beelden voor grote ophef en de vrouw belandde in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis bleek de pols van de 26-jarige vrouw gebroken. De dader, die zich totaal niet om de vrouw leek te bekommeren, is later opgepakt. Het ging om een 27-jarige man, die werd aangehouden bij een ander metrostation in Berlijn.

Op de rails

Daarmee is het geweld op de Duitse metrostations nog niet opgelost, blijkt vrijdagavond. Die avond zijn drie twintigers zonder duidelijke aanleiding aangevallen door een groep van vijf à tien jongeren. Een van de drie slachtoffers, een 26-jarige man, werd daarbij zelfs op de rails geduwd. Hij kon op tijd weer op het perron klimmen.

De groep jongeren stapte op de 26-jarige man af, trok de pet van zijn hoofd en gooide deze op de rails. Toen de man vroeg wat dit te betekenen had, werd hij in het gezicht geslagen, schrijft Welt. Vervolgens werd de man op de rails geduwd.

Ziekenhuis

Terwijl het 26-jarige slachtoffer weer op het perron probeerde te klimmen, werd zijn 27-jarige medereiziger in elkaar geslagen en geschopt. Beide mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis voor een behandeling. De 22-jarige vrouw die ook bij de groep was, is volgens Duitse media ongedeerd gebleven.

De daders zijn in de metrolijn 8 verdwenen. Alle metrostations in Berlijn zijn voorzien van camerabewaking, dus de politie heeft al laten weten de beelden te analyseren en de dader van dit zinloze geweld te pakken.