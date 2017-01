11 jaar cel voor het beledigen van Thaise koning

Een 28-jarige Thaise is vrijdag in Bangkok tot elf jaar en vier maanden veroordeeld, wegens het beledigen van de Thaise koning op Facebook. In Thailand kun je tot wel 15 jaar celstraf krijgen voor majesteitsschennis.

De jongeman zou in april beledigende commentaren hebben geschreven over de nieuwe koning Maha Vajiralongkorn bij een Facebookbericht. Hij werd in april 2015 opgepakt tijdens een protest tegen de militaire junta.De veroordeelde heeft schuld bekend en gaat niet in beroep tegen de beslissing van de rechtbank. De man hoopt op strafvermindering.

Koning Vajiralongkorn heeft sinds zijn aantreden in december 2016 al 150.000 gevangene gratie of strafvermindering gegeven.

Dertig jaar cel

De hoogste straf die is gegeven voor het beledigen van de Thaise koning is 30 jaar. In 2015 werd een 48-jarige man tot dertig jaar veroordeeld voor het beledigen van koning Bhumibol, een 29-jarige vrouw moest voor 28 jaar de gevangenis in. Beide veroordeelde hadden op Facebook beledigende teksten geplaatst over de koning.