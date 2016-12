Trump wenst 'vele vijanden' gelukkig nieuwjaar

Het was een roerig jaar voor Donald Trump. De aankomend president van de Verenigde Staten sluit dit jaar dan ook af met een opmerkelijke tweet. In het bericht wenst hij vriend én vijand een goed uiteinde.

„Een gelukkig nieuwjaar voor iedereen, ook voor al mijn vijanden en de mensen die mij hebben bestreden en zo jammerlijk hebben verloren. Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen”, schrijft Trump. Hij besluit zijn tweet met: „Liefde.”

Trump viert oud en nieuw in Mar-a-Lago, zijn golfclub in Palm Beach in Florida. Hij geeft daar een groot feest. Onder de gasten is onder andere acteur Sylvester Stallone.