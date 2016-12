Trump boos op Obama: 'geen soepele overdracht'

Donald Trump heeft woensdagmiddag uitgehaald naar de zittende Amerikaanse president Obama. „Ik doe mijn best om de vele explosieve uitlatingen en blokkades van president O. te negeren. Ik dacht dat het een soepele overgang zou worden - niet dus", aldus de aankomend president via Twitter.

Trump is boos op Obama vanwege een aantal beslissingen die de zittende president de afgelopen maanden heeft genomen. Aanleiding voor de boosheid is de resolutie die afgelopen vrijdag door de VN-Veiligheidsraad werd aangenomen en die eist dat Israel een eind maakt aan het uitbreiden van de nederzettingen op bezet Palestijns gebied.

Geen veto gebruikt

De resolutie werd aangenomen door veertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad. De VS, een van de vijf permanente leden van de Raad, onthielden zich van stemming. Israel had gehoopt dat de VS, traditioneel gezien een trouwe bondgenoot van Israel, hun veto zouden gebruiken om de resolutie tegen te houden.

Lees ook: Israel breidt nederzettingen uit na VN resolutie

Volgens Trump laat Amerika Israel in de steek. Hij Twitterde: „We kunnen niet toestaan dat Israël met een dergelijke minachting en respectloosheid wordt behandeld. Het begin van het einde was de vreselijke deal met Iran en nu dit. Wees sterk Israël, 20 januari komt er snel aan."

Onder Obama is het beleid ten aanzien van Israel de laatste jaren enigszins veranderd. Obama spreekt zich nadrukkelijk uit tegen het nederzettingenbeleid van Israel. Voorheen gebeurde dat nauwelijks.

Olieboringen

Maar naast het beleid ten aanzien van Israel zit Obama de komende president ook op andere onderwerpen dwars. Zo heeft hij het verboden om in het Arctisch gebied naar olie te boren, wat Trump van plan was om te doen als hij president is. Voor Trump wordt het lastig om dit besluit op korte termijn terug te draaien. Dat geldt ook voor het besluit van Obama om achttien gevangenen uit Guantanamo Bay over te plaatsen.

Wat Trump betreft zijn het pesterijtjes vlak voor zijn inauguratie over drie weken.