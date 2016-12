Poetin: Geen sancties, wachten is op Trump

Update: De Russische president Vladimir Poetin wil geen Amerikanen uitwijzen als vergelding voor de uitwijzing van 35 Russen uit de Verenigde Staten. Hij zei vrijdag eerst te willen bekijken hoe de nieuwe president Donald Trump zich straks opstelt tegenover Rusland. Poetin betreurt het dat de huidige president Barack Obama op deze manier zijn regeerperiode afsluit.

Oorspronkelijk bericht

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken gaf eerder te kennen van plan te zijn 35 Amerikaanse diplomaten het land uit te zetten. De actie zou een reactie zijn op sancties die de Verenigde Staten eerder oplegden aan Rusland. Volgens minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov heeft hij een verzoek tot uitzetting van de diplomaten neergelegd bij de Russische president Vladimir Poetin. Die voelde daar echter niets voor.

Wat is er aan de hand?

De Russen zouden de Amerikanen daarmee een gelijke straf geven als de Amerikanen de Russen eerder oplegden. De Verenigde Staten gaven donderdag 35 Russische diplomaten te kennen dat ze binnen 72 uur het land uit moeten zijn. Het is een van de reeks sancties die president Obama tegen Rusland heeft ingesteld wegens de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Naast de uitzetting van ruim 30 diplomaten worden ook twee Russische centra gesloten die volgens de Amerikaanse regering worden gebruikt „voor inlichtingendoeleinden''. Vanaf vrijdagmiddag mag daar geen Rus meer naar binnen. Tot slot worden ook sancties getroffen tegen de Russische veiligheidsdienst FSB en de militaire inlichtingendienst GRU. Vier agenten van de GRU en drie bedrijven die „materiële steun'' gegeven zouden hebben aan de „cyberactiviteiten'' van de GRU staan op de sanctielijst.

De Russen leken de sancties niet onbeantwoord te laten. Het ministerie van buitenlandse zaken stelde uitzetting van 31 Amerikaanse diplomaten in Moskou en vier in Sint Petersburg voor. Daarnaast zouden verschillende diplomaten moeten worden verbannen uit hun vakantiehuizen in Serebryany Bor, in de buurt van Moskou, en een warenhuis in Dorozhnaya Street in Moskou.

Rusland ontkent aantijgingen

Eerder liet Rusland in een reactie al weten de sancties „ongegrond” te vinden. Het land ontkent zich te hebben gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een woordvoerder van Vladimir Poetin liet eerder al weten dat het Kremlin met een reactie zou komen.

De Russische minister-president Dmitry Medvedev beschuldigde de vertrekkende regering van president Barack Obama ervan te eindigen in een „anti-Russische doodsstrijd”. Op 20 januari wordt Obama vervangen door Donald Trump. Die bagatelliseerde eerdere berichten over inmenging van de Russen in de presidentsverkiezingen. Hij noemde de aantijgingen „belachelijk” en riep de Amerikanen op „door te gaan met onze levens”. Toch zit hij volgende week met de leiders van de inlichtingendiensten om de tafel voor „een update over de feiten van de situatie”.