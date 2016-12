Op deze plekken is het al 2017

In Nederland rennen we nog druk heen en weer naar de supermarkt voor oliebollen en een voorraad drank voor oudejaarsavond, maar op sommige plekken is het al 2017.

Zo is het nieuwe jaar op de eilanden Tonga en Samoa in de Grote Oceaan zaterdagochtend om 11.00 uur al ingeluid. In Nieuw-Zeeland gingen de vuurpijlen om 12.00 uur de lucht in.

Ook in delen van Rusland is al oud en nieuw gevierd. Het land is echter zo groot, dat ze in de hoofdstad Moskou nog tot 22.00 uur vanavond moeten wachten tot ze 2016 kunnen afsluiten.

De oostkust van Australië is als volgende aan de beurt: daar luiden ze het nieuwe jaar om 14.00 uur Nederlandse tijd in.

Laatste jaarwisseling

De laatste plek waar 2017 begint is het Amerikaanse eiland Baker, bij ons is het dan al 1 januari 13.00 uur. Dit eilandje valt onder het oostelijke deel van de Samoa-eilanden en ligt net aan de andere kant van de datumgrens.