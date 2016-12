Obama's brengen voor allerlaatste keer kerstgroet

De Obama’s vliegen voor de kerstdagen traditiegetrouw naar Hawaii. Maar voordat Barack, Michelle, Malia en Sasha het vliegtuig instappen, heeft de president van de Verenigde Staten zijn jaarlijkse speech nog klaar staan.

Samen met Michelle spreekt hij zijn volk toe. In de speech blikt het echtpaar terug op hun eerste kerstgroet vanuit het Witte Huis, die niet helemaal soepeltjes verliep. De president wordt zoals we dat van haar gewend zijn, ook door zijn eigen vrouw op de hak genomen: „Barack trakteerde ons op ontelbaar veel ‘dad jokes.’”

De twee bespreken verder wat zij en daarmee ook de VS, de afgelopen tijd hebben bereikt. Uiteraard kan een referentie naar het door hen zo gevreesde beleid van Trump niet uitblijven: „Dat we anderen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden, dat we voor de zieken en armen zorgen en de vreemdelingen verwelkomen, ongeacht hun afkomst en invulling van het geloof.”

De president en zijn vrouw bedanken in het bijzonder het Amerikaanse leger en zeggen vereerd te zijn hun rollen voor het Amerikaanse volk in te hebben mogen vullen. De familie Obama verblijft van Kerst tot oud en nieuw in Hawaii en vlieg dan terug naar huis.

Laatste maand

Januari wordt de laatste maand voor Barack Obama als 44ste president van de VS. Zijn opvolger is Donald Trump, wiens presidentiële inauguratie gepland staat voor vrijdag 20 januari 2017. Trump claimde op Twitter dat veel Hollywoodsterren graag bij zijn inauguratie willen zijn.

Het bleef echter akelig stil op social media na zijn tweet. Een ster wilde wel graag langskomen: Alec Baldwin. De acteur imiteert Trump bijna wekelijks voor sketchshow Saturday Night Live, iets waar de Republikein niet blij mee is. Baldwin heeft trouwens wel een voorwaarde voor zijn komst, hij wil ACDC-hit Highway To Hell zingen.