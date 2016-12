Kerry: tweestatenoplossing loopt gevaar

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft woensdag in een toespraak gezegd dat de tweestatenoplossing tussen Israel en Palestina 'gevaar loopt'. Volgens Kerry kunnen de VS 'niet stil blijven zitten' terwijl de kans op vrede steeds kleiner wordt.

De buitenlandminister verdedigde het besluit van de Amerikaanse regering om zich te onthouden van stemming en geen veto uit te spreken binnen de VN-Veiligheidsraad over een resolutie die de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen op bezet Palestijns gebied afkeurt. Volgens Kerry was dit besluit gericht op het beschermen van de tweestatenoplossing, wat volgens de buitenlandminister 'de enige manier is om een rechtvaardige en blijvende vrede tussen Israel en Palestina voor elkaar te krijgen'. „Ik ben er nog altijd van overtuigd dat er vooruitgang mogelijk is als beide partijen dat willen", aldus Kerry.

VN-resolutie

Wel waarschuwde hij dat ondanks de pogingen van de VS om naar een oplossing voor het conflict te zoeken, de 'tweestatenoplossing nu serieus gevaar loopt'. Israel reageerde woedend nadat vrijdag bekend werd dat de VS geen veto had uitgesproken over de resolutie. Donald Trump gooide nog wat olie op het vuur door woensdag via Twitter mee te delen dat Amerika Israel in de steek laat.

Kerry stelde echter in zijn toespraak dat er geen Amerikaanse regering is geweest die zóveel voor Israel heeft gedaan als de regering van Obama. „De Israëlische minister-president merkte zelf onze ongekende militaire samenwerking op. [...] We hebben Israel altijd gesteund in z'n recht om zichzelf te beschermen, ook ten tijde van de acties in Gaza die grote controverse met zich meebrachten."

De regering van de Israëlische minister-president Netanyahu heeft Obama ervan beschuldigd de VN-resolutie doorgedrukt te hebben, ondanks de onthouding van stemming binnen de Veiligheidsraad. Kerry heeft deze beschuldigingen echter nadrukkelijk tegengesproken.