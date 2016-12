Flink bedrag opgehaald voor familie Poolse chauffeur

Hij was een van de doden bij de aanslag in Berlijn afgelopen maandag: de Poolse vrachtwagenchauffeur Lukasz Urban. Met behulp van een crowdfundingsactie is er al 162.000 euro voor zijn familie opgehaald.

Op de website GoFundMe richtte collega-vrachtwagenchauffeur Dave Duncan een pagina op voor Urban. „Ik kende Lukasz niet, maar ik ben geschokt door zijn verhaal. Ik leef mee met zijn familie in deze afschuwelijke tijd. Als een collega-trucker wil ik hem helpen, vandaar dat ik om donaties vraag.”

Crowdfunding

Tevens benoemt Duncan dat hij zich ervan bewust is dat het geld Urban helaas niet meer terug kan brengen, maar dat hij hoopt dat de familie van de man er wel bij gebaat is. De crowdfundingsactie is dinsdag in gang gezet en kan rekenen op een hoop positieve reacties.

Urban zou hebben geprobeerd om Anis Amri, de terrorist die verantwoordelijk is voor de aanslag in Berlijn, te stoppen toen hij op de mensen op de kerstmarkt in reed. Urban zou door Amri zijn gestoken, toen hij het stuur probeerde over te nemen van de Tunesiër.

Anis Amri sloeg na de aanslag op de vlucht en er werd een klopjacht op touw gezet door de Duitse autoriteiten, die een flinke beloning beloofden voor cruciale informatie over de verblijfplaats van Amri. De terreurverdachte werd in de nacht van donderdag op vrijdag staande gehouden door de politie in Milaan. Hij begon op de politie te schieten en overleed zelf in het vuurgevecht.