Erdogan: VS steunen ook IS in Syrië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag gezegd dat hij bewijs heeft dat de coalitie in Syrië onder leiding van de Verenigde Staten steun verleent aan terreurgroepen waaronder IS en de Koerdische milities van de YPG en de PYD. Dat meldt de Britse krant The Independent.

„Eerst beschuldigden ze ons van het helpen van IS. Nu verlenen ze zelf steun aan terroristische groepen als IS, YPG en PYD", aldus Erdogan tijdens een persconferentie. „Het is heel duidelijk. We hebben bewijzen, met foto's en video's.'' Deze 'bewijzen' zijn echter nog niet openbaar gemaakt.

In een reactie noemde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de beschuldigingen 'belachelijk'. Uit onthullingen van twee Turkse onderzoeksjournalisten in augustus vorig jaar bleek dat Turkije zelf waarschijnlijk steun verleent aan terreurgroep IS. De krant die de onthullingen publiceerde werd kort daarna opgedoekt door de Turkse politie.

Beschuldigingen over en weer

Zelf ontkende Turkije steun te verlenen aan IS. Toch blijven de beschuldigingen over en weer gaan. Zo beschuldigden Turkije en Rusland elkaar eerder nog van het steunen van IS in Syrië, maar nu wijst Ankara voor het eerst naar de VS als 'schuldige'.

Turkije steunt in Syrië officieel de rebellen die tegen het regime van Bashar al-Assad strijden, maar weigerde om zich bij de coalitie tegen Assad onder leiding van de VS aan te sluiten. Het land wil er vooral alles aan doen om te voorkomen dat de Koerden hun eigen staat krijgen. Dat terwijl de Koerdische strijders juist een belangrijke factor zijn in de strijd tegen Assad.

Rusland en Iran daarentegen steunen Assad en strijden tegen de rebellen. Wat dat betreft zijn Turkije en Rusland tegenstanders in Syrië. Maar Ankara en Moskou lijken steeds meer de handen ineen te slaan. De Russische president Poetin liet eerder weten dat Rusland, Iran en Turkije hebben afgesproken dat zij in Kazachstan vredesbesprekingen willen houden over een staakt-het-vuren in Syrië. De VS worden steeds meer buiten deze vredesbesprekingen gehouden.

Wapenrestricties

Rusland reageerde dinsdag bovendien woedend op het Amerikaanse besluit om de restricties op het bewapenen van de Syrische rebellen deels op te heffen. Volgens Moskou betekent dat een regelrechte bedreiging voor de Russische troepen in Syrië. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het een 'vijandige daad'.