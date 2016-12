Emotioneel afscheid chauffeur truck aanslag Berlijn

Prachtige beelden uit Polen. Honderden mensen waren vrijdag in het dorpje Banie bijeen om de begrafenis van de Poolse vrachtwagenchauffeur Lukasz Urban bij te wonen. Urban werd dood gevonden in de truck die werd gekaapt door de man die op 19 december een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn pleegde.

Urban, die 37 jaar oud werd, is een van de twaalf mensen die om het leven kwamen bij de aanslag. Na onderzoek is gebleken dat de Poolse vrachtwagenchauffeur waarschijnlijk hevig verzet heeft tegen de kaper van het toestel, Anis Amri. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten door Amri, die vervolgens op een kerstmarkt inreed en daarbij nog elf mensen doodde.

Urban laat zijn vrouw en zeventienjarige zoon na. De Poolse vrachtwagenchauffeur werd begraven op kosten van de staat. Onder andere de Poolse president Andrzej Duda was bij de begrafenis aanwezig. 's Middags was er ook door vrachtwagenchauffeurs een groot eerbetoon aan Urban geregeld: rond het middaguur stopten in heel Polen vrachtauto’s die toeterden ter nagedachtenis aan Urban.