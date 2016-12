'Drie maanden nodig om IS uit Irak te verdrijven'

Het Iraakse leger heeft nog drie maanden nodig om terreurgroep Islamitische Staat uit Irak te verdrijven. Dat heeft de Iraakse minister-president Haider al-Abadi dinsdag op de staatstelevisie gezegd, meldt persbureau Reuters.

Al-Abadi liet eerder weten dat de Daesh, de Arabische benaming van IS, nog voor het eind van het jaar vernietigd zou zijn. Verschillende legerleiders verklaarden later echter dat de strijd tegen IS langer duurt, omdat veel burgers niet zijn gevlucht, zoals verwacht werd. Door de bescherming van burgers die thuis zijn gebleven in het IS-bolwerk Mosul duurt de strijd dus langer dan verwacht.

Dinsdag verklaarde al-Abadi: „Onder de huidige omstandigheden heeft Irak drie maanden nodig om Daesh te vernietigen." De Amerikaanse generaal Stephen Townsend liet zondag echter weten dat hij verwacht dat de strijd om het Iraakse Mosul en het Syrische Raqqa nog zeker twee jaar zal duren.

Offensief rond Mosul

Meer dan twee maanden geleden begon het Iraakse leger met behulp van een internationale coalitie een offensief rond het IS-bolwerk Mosul. De Verenigde Staten, die de leiding over de coalitie hebben, zorgen voornamelijk voor luchtsteun. Daarnaast spelen ook de Koerdische peshmerga en verschillende shi’itische milities een rol in de strijd.

Na ongeveer twee maanden zou het Iraakse leger nu ongeveer een kwart van de stad in handen hebben. Het gaat daarbij vooral om de buitenwijken van de stad. De val van Mosul zou een einde maken aan het zelfverklaarde kalifaat van IS, maar zou niet direct de volledige vernietiging van de terreurgroep betekenen. De verwachting is dat de groep dan als het ware zal 'onderduiken' om terroristische aanslagen in het Midden-Oosten en het Westen te plannen.