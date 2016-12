Donald Trump wil omstreden stichting opheffen

Donald Trump heft zijn beroemde Trump-stichting op. De aankomend president van Amerika stopt met de stichting om ,,elke blijk van belangenverstrengeling te voorkomen”, maakte hij zaterdagavond bekend.

Een advocaat is volgens Trump begonnen met het ontmantelen van de stichting, die al sinds 1988 bestaat. De miljardair wil niet de indruk wekken dat zijn werk als president, vanaf januari, en zijn rol als hoofd van de stichting met elkaar in botsing komen. „Ik zal mijn sterke drang tot liefdadigheid op andere manieren uiten”, aldus Trump tegenover ABC News.

Omstreden

De stichting van Trump is omstreden, zo loopt er bijvoorbeeld nog steeds een gerechtelijk onderzoek naar de foundation. Het Amerikaanse OM doet onderzoek naar een betaling van de stichting aan een procureur-generaal en Trump-aanhanger, Pam Bondi.

De betaling is verdacht, aangezien het kantoor van Bondi vervolgens weigerde mee te werken aan de vervolging van Trump’s businessschool, Trump University. Die school sloot na een reeks rechtszaken wegens valse voorlichting en fraude. Zowel Trump als Bondi hebben altijd ontkend dat de donatie iets met de rechtszaak te maken had.

Geen donaties

Ook vanwege het liefdadigheidswerk - of gebrek daaraan - is de stichting omstreden; er zou al sinds 2005 geen donatie meer zijn gedaan vanuit de Trump Foundation. Het is dan ook maar de vraag of Trump zijn stichting op kan doeken, voordat hij in januari aantreedt als president van de Verenigde Staten.